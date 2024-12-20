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СФ одобрил закон об открытии банками вкладов для клиентов по биометрии
СФ одобрил закон об открытии банками вкладов для клиентов по биометрии - 20.12.2024, ПРАЙМ
СФ одобрил закон об открытии банками вкладов для клиентов по биометрии
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, обязывающий банки обеспечить гражданам возможность открывать вклады и оформлять кредиты по биометрии. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T10:34+0300
2024-12-20T10:34+0300
2024-12-20T10:34+0300
экономика
россия
совфед
биометрия
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, обязывающий банки обеспечить гражданам возможность открывать вклады и оформлять кредиты по биометрии. Как отмечается в пояснительной записке, изменения направлены на обеспечение исполнения банками обязанности по предоставлению клиентам возможности открывать счета или вклады и получать кредиты без личного присутствия после проведения идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы в Интернете без необходимости создания новых каналов предоставления услуг для выполнения требований закона о противодействии легализации доходов, если это не предусмотрено стратегией развития финансовой организации. Подчеркивается, что указанные изменения будут способствовать популяризации единой биометрической системы и оптимизации финансовой нагрузки на банки. Кроме того, документ предполагает возможность подписания банками с клиентами документов с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи.
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россия, совфед, биометрия
Экономика, РОССИЯ, Совфед, биометрия
СФ одобрил закон об открытии банками вкладов для клиентов по биометрии
Совфед одобрил закон об открытии банками вкладов для клиентов по биометрии
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, обязывающий банки обеспечить гражданам возможность открывать вклады и оформлять кредиты по биометрии.
Как отмечается в пояснительной записке, изменения направлены на обеспечение исполнения банками обязанности по предоставлению клиентам возможности открывать счета или вклады и получать кредиты без личного присутствия после проведения идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы в Интернете без необходимости создания новых каналов предоставления услуг для выполнения требований закона о противодействии легализации доходов, если это не предусмотрено стратегией развития финансовой организации.
Подчеркивается, что указанные изменения будут способствовать популяризации единой биометрической системы и оптимизации финансовой нагрузки на банки.
Кроме того, документ предполагает возможность подписания банками с клиентами документов с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи.
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