https://1prime.ru/20241220/sovfed-853734458.html
Совфед усилил контроль за ценами на продукцию по гособоронзаказу
Совфед усилил контроль за ценами на продукцию по гособоронзаказу - 20.12.2024, ПРАЙМ
Совфед усилил контроль за ценами на продукцию по гособоронзаказу
Совфед одобрил закон, направленный на усиление контроля за ценами на продукцию, произведенную по государственному оборонному заказу. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T10:53+0300
2024-12-20T10:53+0300
2024-12-20T10:53+0300
россия
совфед
гособоронзаказ
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, направленный на усиление контроля за ценами на продукцию, произведенную по государственному оборонному заказу. Документ дает Федеральному казначейству (ФК) полномочие вести автоматизированный мониторинг цен на продукцию по гособоронзаказу в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". Мониторинг проводится для выявления рисков завышения цен госконтрактов на поставку вооружения, военной и спецтехники, заключенных Минобороны РФ, а также контрактов, заключенных в целях их исполнения. При этом Минобороны предоставит ФК доступ к содержащейся в единой информационной системе гособоронзаказа информации в порядке, согласованном министерством с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Росфинмониторингом. Особенности предоставления Федеральному казначейству такой информации установит правительство РФ. Промсвязьбанк как опорный банк ОПК будет представлять в "Электронный бюджет" информацию и документы, касающиеся счетов исполнителей и головных исполнителей гособоронзаказа и расчетов по ним, участников таких расчетов, исполненных распоряжений и документов, на основании которых они составлены. В случаях, когда распоряжение составлено на основании ранее переданных банком в эту систему документов, повторно их представлять не потребуется. Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года.
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россия, совфед, гособоронзаказ
РОССИЯ, Совфед, гособоронзаказ
Совфед усилил контроль за ценами на продукцию по гособоронзаказу
СФ одобрил закон, усиливающий контроль цен на продукцию по гособоронзаказу
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, направленный на усиление контроля за ценами на продукцию, произведенную по государственному оборонному заказу.
Документ дает Федеральному казначейству (ФК) полномочие вести автоматизированный мониторинг цен на продукцию по гособоронзаказу в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Мониторинг проводится для выявления рисков завышения цен госконтрактов на поставку вооружения, военной и спецтехники, заключенных Минобороны РФ, а также контрактов, заключенных в целях их исполнения.
При этом Минобороны предоставит ФК доступ к содержащейся в единой информационной системе гособоронзаказа информации в порядке, согласованном министерством с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Росфинмониторингом. Особенности предоставления Федеральному казначейству такой информации установит правительство РФ.
Промсвязьбанк как опорный банк ОПК будет представлять в "Электронный бюджет" информацию и документы, касающиеся счетов исполнителей и головных исполнителей гособоронзаказа и расчетов по ним, участников таких расчетов, исполненных распоряжений и документов, на основании которых они составлены. В случаях, когда распоряжение составлено на основании ранее переданных банком в эту систему документов, повторно их представлять не потребуется.
Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года.
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