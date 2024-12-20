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Совфед одобрил закон об оценке жилья перед его покупкой за маткапитал - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Совфед одобрил закон об оценке жилья перед его покупкой за маткапитал
Совфед одобрил закон об оценке жилья перед его покупкой за маткапитал - 20.12.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об оценке жилья перед его покупкой за маткапитал
Совфед в ходе заседания в пятницу одобрил закон, который предусматривает необходимость оценки пригодности жилья перед его покупкой за средства материнского... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T14:19+0300
2024-12-20T14:19+0300
россия
совфед
недвижимость
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МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Совфед в ходе заседания в пятницу одобрил закон, который предусматривает необходимость оценки пригодности жилья перед его покупкой за средства материнского капитала. Согласно закону, с 1 января 2025 года основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала будет являться также отсутствие заключения о соответствии жилья требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания. Данное заключение будут оформлять в порядке, установленном правительством РФ. Оно будет действительно в течение одного года со дня его оформления.
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россия, совфед, недвижимость
РОССИЯ, Совфед, Недвижимость
14:19 20.12.2024
 
Совфед одобрил закон об оценке жилья перед его покупкой за маткапитал

СФ одобрил закон о необходимости оценки жилья перед его покупкой за маткапитал

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск
Вид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Совфед в ходе заседания в пятницу одобрил закон, который предусматривает необходимость оценки пригодности жилья перед его покупкой за средства материнского капитала.
Согласно закону, с 1 января 2025 года основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала будет являться также отсутствие заключения о соответствии жилья требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания.
Данное заключение будут оформлять в порядке, установленном правительством РФ. Оно будет действительно в течение одного года со дня его оформления.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
В Госдуму внесен проект о продлении программы маткапитала
Вчера, 17:48
 
РОССИЯСовфедНедвижимость
 
 
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