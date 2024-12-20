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Совфед одобрил закон об оценке жилья перед его покупкой за маткапитал

Совфед одобрил закон об оценке жилья перед его покупкой за маткапитал - 20.12.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон об оценке жилья перед его покупкой за маткапитал

Совфед в ходе заседания в пятницу одобрил закон, который предусматривает необходимость оценки пригодности жилья перед его покупкой за средства материнского... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T14:19+0300

2024-12-20T14:19+0300

2024-12-20T14:19+0300

россия

совфед

недвижимость

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МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Совфед в ходе заседания в пятницу одобрил закон, который предусматривает необходимость оценки пригодности жилья перед его покупкой за средства материнского капитала. Согласно закону, с 1 января 2025 года основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала будет являться также отсутствие заключения о соответствии жилья требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания. Данное заключение будут оформлять в порядке, установленном правительством РФ. Оно будет действительно в течение одного года со дня его оформления.

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россия, совфед, недвижимость