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Совфед одобрил риск-ориентированный подход для надзорной деятельности
Совфед одобрил риск-ориентированный подход для надзорной деятельности - 20.12.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил риск-ориентированный подход для надзорной деятельности
Сенаторы одобрили закон, направленный на выполнение поручения президента РФ о переходе с 1 января 2025 года от временных ограничений на осуществление... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T16:01+0300
2024-12-20T16:01+0300
2024-12-20T16:01+0300
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надзор
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МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, направленный на выполнение поручения президента РФ о переходе с 1 января 2025 года от временных ограничений на осуществление контрольно-надзорной деятельности к применению системы оценки и управления рисками. Документ, ориентированный на эффективное внедрение риск-ориентированного подхода, на заседании палаты представил его соавтор — глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. "Донастраивается система профилактики, расширяются возможности применения в контрольной деятельности дистанционных форм взаимодействия. В отдельных сферах усиливается государственный контроль. Это касается наиболее чувствительных для граждан областей, например, при нарушениях, связанных с невыплатой заработной платы, утечкой персональных данных, продажей табака и алкоголя несовершеннолетним, в отношении управляющих компаний — по жалобам граждан", - сказал политик. По его словам, плановые проверки предусматриваются только для высокорисковых объектов. По остальным категориям – обязательный профилактический визит, в рамках которого можно выдавать предписания, но исключаются штрафы. "Для добросовестных предпринимателей, у которых отсутствуют нарушения обязательных требований за определенный период, может снижаться категория риска. Предусматривается возможность подать заявление об изменении категории риска с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. А для муниципального контроля вводится система управления рисками", - пояснил он. Документ также расширит сферы применения профилактических визитов, которые могут быть как обязательными — по решению контрольного органа, так и по инициативе контролируемого лица, в случае если речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса (МСП), социальных НКО, государственных или муниципальных учреждений, частных организаций образования. "Вводится новый инструмент по результатам проведения проверки – соглашение о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований, которое предусматривает замену предписания и возбуждения дела об административном правонарушении на подписание документа с поэтапным проведением мероприятий по устранению выявленных нарушений", - заключил Тимченко. -0-
https://1prime.ru/20241220/kontrol-853744166.html
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россия, совет федерации, контроль, надзор
РОССИЯ, Совет Федерации, контроль, надзор
Совфед одобрил риск-ориентированный подход для надзорной деятельности
СФ одобрил риск-ориентированный подход для надзорной деятельности с 1 января
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, направленный на выполнение поручения президента РФ о переходе с 1 января 2025 года от временных ограничений на осуществление контрольно-надзорной деятельности к применению системы оценки и управления рисками.
Документ, ориентированный на эффективное внедрение риск-ориентированного подхода, на заседании палаты представил его соавтор — глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
"Донастраивается система профилактики, расширяются возможности применения в контрольной деятельности дистанционных форм взаимодействия. В отдельных сферах усиливается государственный контроль. Это касается наиболее чувствительных для граждан областей, например, при нарушениях, связанных с невыплатой заработной платы, утечкой персональных данных, продажей табака и алкоголя несовершеннолетним, в отношении управляющих компаний — по жалобам граждан", - сказал политик.
По его словам, плановые проверки предусматриваются только для высокорисковых объектов. По остальным категориям – обязательный профилактический визит, в рамках которого можно выдавать предписания, но исключаются штрафы. "Для добросовестных предпринимателей, у которых отсутствуют нарушения обязательных требований за определенный период, может снижаться категория риска. Предусматривается возможность подать заявление об изменении категории риска с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. А для муниципального контроля вводится система управления рисками", - пояснил он.
Документ также расширит сферы применения профилактических визитов, которые могут быть как обязательными — по решению контрольного органа, так и по инициативе контролируемого лица, в случае если речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса (МСП), социальных НКО, государственных или муниципальных учреждений, частных организаций образования.
"Вводится новый инструмент по результатам проведения проверки – соглашение о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований, которое предусматривает замену предписания и возбуждения дела об административном правонарушении на подписание документа с поэтапным проведением мероприятий по устранению выявленных нарушений", - заключил Тимченко. -0-
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