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Спасатели добрались до точки, откуда был подан аварийный сигнал Ан-2

Спасатели добрались до точки, откуда был подан аварийный сигнал Ан-2 - 20.12.2024, ПРАЙМ

Спасатели добрались до точки, откуда был подан аварийный сигнал Ан-2

Спасатели на вертолете добрались до точки, откуда был подан аварийный сигнал самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, сообщил на своей странице во "ВКонтакте"... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T04:00+0300

2024-12-20T04:00+0300

2024-12-20T04:00+0300

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек - ПРАЙМ. Спасатели на вертолете добрались до точки, откуда был подан аварийный сигнал самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев. "Спасатели на вертолете добрались до точки, где был подан сигнал. Самолет там не обнаружен. Сейчас вертолет переживает там непогоду. Но спасатели фиксируют устойчивый сигнал самолета", - сказал Лебедев. Как только погода позволит вертолету взлететь, спасатели проведут детальный осмотр местности. Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково-поселок Оссора. По предварительной информации, самолёт совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту находятся три человека. Дальнейшая информация уточняется. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.

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