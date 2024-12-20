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Совфед одобрил закон о спецсчетах для иноагентов - 20.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241220/spetsscheta-853734177.html
Совфед одобрил закон о спецсчетах для иноагентов
Совфед одобрил закон о спецсчетах для иноагентов - 20.12.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о спецсчетах для иноагентов
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T10:40+0300
2024-12-20T10:40+0300
экономика
россия
совфед
спецсчета
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности. Инициативой предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. На иностранного агента возлагается обязанность уведомить о своем статусе лиц, выплачивающих ему в силу договора или закона соответствующие платежи или вознаграждение. Зачисление денежных средств на указанный счет будет признаваться надлежащим исполнением обязательств плательщика. Уполномоченный банк уведомляет Минюст России о реквизитах такого счета, и они включаются в реестр иностранных агентов. При этом предусматривается, что данные действия банка, а также публикация Минюстом этих сведений на своем официальном стайте, не является нарушением банковской тайны. Также предусматривается возможность списания с данного счета денежных средств в случае взыскания по обязательствам иностранного агента в бюджет и в иных случаях, устанавливаемых правительством РФ. В случае исключения иностранного агента из реестра – счет подлежит закрытию и остаток по нему возвращается владельцу.
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россия, совфед, спецсчета
Экономика, РОССИЯ, Совфед, спецсчета
10:40 20.12.2024
 
Совфед одобрил закон о спецсчетах для иноагентов

Совфед одобрил закон о рублевых спецсчетах для иноагентов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности.
Инициативой предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. На иностранного агента возлагается обязанность уведомить о своем статусе лиц, выплачивающих ему в силу договора или закона соответствующие платежи или вознаграждение. Зачисление денежных средств на указанный счет будет признаваться надлежащим исполнением обязательств плательщика.
Уполномоченный банк уведомляет Минюст России о реквизитах такого счета, и они включаются в реестр иностранных агентов. При этом предусматривается, что данные действия банка, а также публикация Минюстом этих сведений на своем официальном стайте, не является нарушением банковской тайны.
Также предусматривается возможность списания с данного счета денежных средств в случае взыскания по обязательствам иностранного агента в бюджет и в иных случаях, устанавливаемых правительством РФ. В случае исключения иностранного агента из реестра – счет подлежит закрытию и остаток по нему возвращается владельцу.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
В Совфеде поддержали закон о рублевых спецсчетах для иноагентов
Вчера, 09:44
 
ЭкономикаРОССИЯСовфедспецсчета
 
 
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