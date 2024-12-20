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Будет жарко: Банк России идет в свой главный бой с инфляцией

Будет жарко: Банк России идет в свой главный бой с инфляцией - 20.12.2024, ПРАЙМ

Будет жарко: Банк России идет в свой главный бой с инфляцией

Если ориентироваться на последние данные Росстата по росту цен, можно ожидать, что инфляция по итогам 2024 года может составить около 10% г/г, что существенно... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T08:00+0300

2024-12-20T08:00+0300

2024-12-20T08:00+0300

мнения аналитиков

ставка банка россии

инфляция в россии

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Если ориентироваться на последние данные Росстата по росту цен, можно ожидать, что инфляция по итогам 2024 года может составить около 10% г/г, что существенно выше не только целевого уровня в 4% г/г, но и последнего прогноза Банка России, обновленного в конце октября.Общий контекст, определяющий динамику цен, остается неизменным с середины 2023 года. Внутренний спрос растет высокими темпами, а предложение товаров и услуг отстает от его динамики, при этом отдельные секторы, вероятно, приблизились к границам производственных возможностей. Не исключено, что в результате цены могут сильнее реагировать на возможные изменения предложения. При этом из-за высоких инфляционных ожиданий стабилизация инфляции может происходить более медленно.Спрос растет как в государственном, так и в частном секторе. Согласно планам Минфина, расходы федерального бюджета в 2024 году существенно вырастут – на 22% до 39,4 трлн рублей. В 2025 году расходы могут увеличиться еще минимум на 5%. Средний темп роста расходов федерального бюджета в 2020-2024 гг. составлял 15% в год. При этом в 2015-2019 гг., когда был зафиксирован период успешного таргетирования инфляции, расходы федерального бюджета росли более скромно – в среднем на 4% ежегодно. Дефицит бюджета после 2019 года также вырос – в среднем до 1,8% ВВП после 0,6% ВВП в 2015-2019 гг.Потребительский спрос растет во многом благодаря очень высокой динамике зарплат. Рынок труда еще в 2021 году начал переходить к состоянию дефицита кадров. Данная тенденция возобновилась в 2023-м, и средняя номинальная зарплата по итогам 2023 года на 30% превысила показатель 2021 года. Отчасти увеличению спроса на труд способствовал и бюджетный стимул. По итогам января-сентября 2024 года зарплаты выросли в среднем на 18% г/г в номинальном выражении. Более высокими темпами в эти месяцы зарплаты росли только в 2000-е годы – в условиях низкой базы и стремительного роста цен на нефть.Банк России для снижения инфляции воздействует на совокупный спрос. Основные инструменты, с помощью которых российский регулятор может добиваться устойчиво низкой инфляции, – это ключевая ставка и сигналы о ее будущей траектории. Наиболее важен канал процентных ставок: от уровня ключевой ставки и коммуникации Банка России зависят доходности на рынке облигаций, процентные ставки по банковским продуктам (депозитам и кредитам), которые в дальнейшем воздействуют на компоненты совокупного спроса (например, потребление, инвестиции) и инфляцию. Также есть другие каналы, через которые ключевая ставка и сигналы Банка России влияют на экономику, но их значимость, как правило, ниже. Это каналы валютного курса, благосостояния, ожиданий и другие.В первой половине 2024 года Банк России сохранял ключевую ставку на уровне 16% и допускал возможность ее снижения во втором полугодии. Однако в мае-июле инфляция выросла до 9-12% SAAR (без учета индексации ЖКХ), инфляционные ожидания населения устойчиво росли. В результате Банк России после существенного ужесточения риторики принял решение повысить ключевую ставку с 16% до 18% на заседании 26 июля 2024 г. В октябре ключевая ставка достигла значения 21%.Изменение ключевой ставки и ожиданий по ее будущей траектории привели к росту доходностей ОФЗ. Индикативная доходность 5-летних ОФЗ в середине декабря 2024 г. достигла 18,45% (+6,69 п.п. с конца 2023 г.), 10-летних ОФЗ – 16,65% (+4,78 п.п.). Средняя максимальная ставка по вкладам населения в крупнейших банках в конце ноября приблизилась к 22%, увеличившись на 7,2 п.п. по сравнению с концом декабря 2023 года. Средняя процентная ставка по ипотеке на вторичном рынке в начале декабря 2024 года составляла 29,4%, что на 13,2 п.п. выше, чем в конце декабря прошлого года.В условиях высоких процентных ставок, ужесточения макропруденциального регулирования и отмены льготной ипотеки розничное кредитование во второй половине 2024 года устойчиво снижалось. В корпоративном кредитовании прогресс пока менее выражен. В дальнейшем корпоративное кредитование может продолжить замедляться за счет изменения политики банков, ужесточения регулирования, возможного ограничения льготных кредитов, роста процентных ставок. Однако стоит отметить, что в ноябре снижение темпов роста банковского кредитования сопровождалось увеличением активности заимствований на рынке облигаций. По данным CBonds.ru, объем рынка корпоративных облигаций (без банков) за ноябрь вырос более чем на 1 трлн руб., что стало максимальным месячным приростом в 2024 г. (в январе-октябре 2024 г. средний прирост составлял около 400 млрд руб. в месяц).Еще более заметно, чем в сегменте розничного кредитования, влияние роста процентных ставок проявилось в динамике вкладов населения. По состоянию на 1 ноября, объем рублевых вкладов физических лиц с начала года увеличился на 28% до 34,4 трлн рублей. Рост средств, размещаемых на депозитах и снижение кредитной активности уже привели к появлению первых признаков нормализации динамики спроса и экономической активности. Однако пока прошло недостаточно времени для того, чтобы влияние процентных ставок более заметно повлияло на инфляцию. Кроме того, снижению инфляции препятствуют перепады предложения.Инфляция в ноябре 2024 года заметно ускорилась. За месяц цены выросли на 1,4%, что выше сезонной нормы в 0,5%, которая соответствует цели Банка России по годовой инфляции.Ускорение инфляции в ноябре происходило не только под влиянием общих макроэкономических факторов, но и в условиях подорожания продуктов питания. С одной стороны, рост цен на продовольствие, безусловно, является следствием снижением предложения. Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2024 году отстает от высоких результатов прошлого года. С другой стороны, значительные темпы роста цен на продукты, вероятно, отчасти обусловлены высоким спросом.Это означает, что Банк России, как представляется, должен учесть ускорение роста цен в ноябре при принятии решения по ключевой ставке.Мы ожидаем, что регулятор повысит ключевую ставку до 24-25% в условиях высокой инфляции и неустойчивой динамики валютного курса. При этом нельзя исключать, что Банк России продолжит придерживаться более осторожной тактики, и в декабре ключевая ставка будет повышена до 23% с максимально жестким сигналом, а в феврале 2025 года – до 25%. В дальнейшем в базовом сценарии ожидаем длительный период сохранения ключевой ставки.

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Наталья Ващелюк https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1a/847739579_74:0:992:918_100x100_80_0_0_8822b1075119cbd363e9e11b078f0093.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Ващелюк https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1a/847739579_74:0:992:918_100x100_80_0_0_8822b1075119cbd363e9e11b078f0093.jpg

мнения аналитиков, ставка банка россии, инфляция в россии