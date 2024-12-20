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В ожидании решения по ставке - 20.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/stavka-853730787.html
В ожидании решения по ставке
В ожидании решения по ставке - 20.12.2024, ПРАЙМ
В ожидании решения по ставке
Индексы фондового рынка показали положительную динамику в четверг. Индекс МосБиржи вырос на 0,29%, в то время как индекс государственных облигаций, RGBI,... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T09:13+0300
2024-12-20T09:13+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853730787.jpg?1734675201
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Индексы фондового рынка показали положительную динамику в четверг. Индекс МосБиржи вырос на 0,29%, в то время как индекс государственных облигаций, RGBI, прибавил 0,95%.Котировки Brent снизились на 1,69% до 72,7 долларов за баррель. Доллар США укрепился к рублю на 1,8% до 106,25 руб. за один доллар. На этом фоне индекс РТС снизился на 0,33% до 736,06 п.Ключевым событием сегодня станет заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Консенсус-прогноз среди аналитиков на рынке предполагает резкое повышение ключевой ставки по итогам заседания, на 2 п. п. до 23%. Тем не менее решения Банка России далеко не всегда совпадают с рыночными ожиданиями. Стоит отметить, что консенсус-прогноз аналитиков перед заседанием регулятора 25 октября предполагал повышение ставки на 1 п. п. до 20%. Ставка в итоге была повышена сразу на 2% п. п. Таким образом, и сейчас нельзя исключать, что консенсус-прогноз может оказаться ошибочным. Повышение ставки сразу на 2 п. п. на заседании Банка России в октябре уже привело к значительному замедлению кредитования и коррекции на финансовых рынках и, возможно, цен на недвижимость. Несмотря на более жесткие денежно-кредитные условия рост потребительских цен инерционно и сезонно продолжил ускоряться, но, как было замечено многими участниками рынка, эффект от повышения ставок отсрочен по времени на несколько кварталов. Рынок, по нашему мнению, не учитывает фактическую степень ужесточения денежно-кредитных условий, в которых даже экспортерам при увеличении их маржинальности на фоне ослабления рубля будет трудно наращивать кредитный портфель, не говоря уже о других секторах, где новые кредиты привлекаются в основном для рефинансирования старых, и на условиях намного менее выгодных для заемщиков, увлекая их в спираль негативной динамики финансового состояния.Сегодня вступают в силу результаты декабрьской ре-балансировки базы для расчета индексов МосБиржи. В состав индекса будут включены акции Хэдхантера, Совкомбанка и ЮГК; исключены депозитарные расписки Озона. Решение индексного комитета биржи оставалось основным фактором, обусловившим динамику котировок соответствующих акций в четверг. Акции Озон (2494) по итогам торгов оказались в лидерах снижения, подешевев на 3,7%.
ПРАЙМ
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192
40
2024
Ованес Оганисян
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg
Ованес Оганисян
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:13 20.12.2024
 

В ожидании решения по ставке

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Ованес Оганисян, директор аналитического департамента Цифра брокер
Ованес Оганисян
Директор аналитического департамента "Цифра брокер"
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Индексы фондового рынка показали положительную динамику в четверг. Индекс МосБиржи вырос на 0,29%, в то время как индекс государственных облигаций, RGBI, прибавил 0,95%.
Котировки Brent снизились на 1,69% до 72,7 долларов за баррель. Доллар США укрепился к рублю на 1,8% до 106,25 руб. за один доллар. На этом фоне индекс РТС снизился на 0,33% до 736,06 п.
Ключевым событием сегодня станет заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Консенсус-прогноз среди аналитиков на рынке предполагает резкое повышение ключевой ставки по итогам заседания, на 2 п. п. до 23%. Тем не менее решения Банка России далеко не всегда совпадают с рыночными ожиданиями. Стоит отметить, что консенсус-прогноз аналитиков перед заседанием регулятора 25 октября предполагал повышение ставки на 1 п. п. до 20%. Ставка в итоге была повышена сразу на 2% п. п. Таким образом, и сейчас нельзя исключать, что консенсус-прогноз может оказаться ошибочным. Повышение ставки сразу на 2 п. п. на заседании Банка России в октябре уже привело к значительному замедлению кредитования и коррекции на финансовых рынках и, возможно, цен на недвижимость. Несмотря на более жесткие денежно-кредитные условия рост потребительских цен инерционно и сезонно продолжил ускоряться, но, как было замечено многими участниками рынка, эффект от повышения ставок отсрочен по времени на несколько кварталов. Рынок, по нашему мнению, не учитывает фактическую степень ужесточения денежно-кредитных условий, в которых даже экспортерам при увеличении их маржинальности на фоне ослабления рубля будет трудно наращивать кредитный портфель, не говоря уже о других секторах, где новые кредиты привлекаются в основном для рефинансирования старых, и на условиях намного менее выгодных для заемщиков, увлекая их в спираль негативной динамики финансового состояния.
Сегодня вступают в силу результаты декабрьской ре-балансировки базы для расчета индексов МосБиржи. В состав индекса будут включены акции Хэдхантера, Совкомбанка и ЮГК; исключены депозитарные расписки Озона. Решение индексного комитета биржи оставалось основным фактором, обусловившим динамику котировок соответствующих акций в четверг. Акции Озон (2494) по итогам торгов оказались в лидерах снижения, подешевев на 3,7%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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