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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% - 20.12.2024, ПРАЙМ

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, следует из заявления регулятора. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T13:32+0300

2024-12-20T13:32+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, следует из заявления регулятора.Банк России в июле впервые в текущем году повысил ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий – сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых. В сентябре ЦБ еще раз повысил ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. При этом регулятор тогда сохранил сигнал о возможном дальнейшем повышении."Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении.Ранее в октябре Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых, достигнув тем самым нового рекорда. Это решение было принято в связи с высоким инфляционным давлением.Совет директоров банка отметил, что внутренний спрос превышает возможности предложения товаров и услуг, поэтому необходимо ужесточение денежно-кредитной политики для снижения инфляционных ожиданий. Ожидается, что при сохранении текущей политики в 2025 году годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% и останется на уровне около 4%.

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