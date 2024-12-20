https://1prime.ru/20241220/stavka-853741605.html
Банк России смягчил сигнал по ключевой ставке
Банк России смягчил сигнал по ключевой ставке - 20.12.2024, ПРАЙМ
Банк России смягчил сигнал по ключевой ставке
Банк России в заявлении по ключевой ставке смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T13:45+0300
2024-12-20T13:45+0300
2024-12-20T13:45+0300
банк россии
ставка
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. Банк России в июле впервые в текущем году повысил ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий – сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых. В сентябре ЦБ еще раз повысил ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. При этом регулятор тогда сохранил сигнал, что допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании. По итогам заседания совета директоров в эту пятницу ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции", - указывается в заявлении. Таким образом, теперь сигнал смягчен.
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ставка
Банк России смягчил сигнал по ключевой ставке
ЦБ смягчил сигнал по ставке: будет оценивать целесообразность ее повышения
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании.
Банк России в июле впервые в текущем году повысил ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий – сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых. В сентябре ЦБ еще раз повысил ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. При этом регулятор тогда сохранил сигнал, что допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании.
По итогам заседания совета директоров в эту пятницу ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
"Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции", - указывается в заявлении.
Таким образом, теперь сигнал смягчен.
Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ сохранить ключевую ставку