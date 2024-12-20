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Банк России смягчил сигнал по ключевой ставке

Банк России смягчил сигнал по ключевой ставке - 20.12.2024, ПРАЙМ

Банк России смягчил сигнал по ключевой ставке

Банк России в заявлении по ключевой ставке смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T13:45+0300

2024-12-20T13:45+0300

2024-12-20T13:45+0300

банк россии

ставка

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. Банк России в июле впервые в текущем году повысил ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий – сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых. В сентябре ЦБ еще раз повысил ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. При этом регулятор тогда сохранил сигнал, что допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании. По итогам заседания совета директоров в эту пятницу ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции", - указывается в заявлении. Таким образом, теперь сигнал смягчен.

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ставка