https://1prime.ru/20241220/stavka-853744871.html
ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки, заявила Набиуллина
ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки, заявила Набиуллина - 20.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки, заявила Набиуллина
ЦБ РФ взял паузу в повышении ключевой ставки для оценки подстройки экономики к новым условиям и на следующем заседании оценит целесообразность ее дальнейшего... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:08+0300
2024-12-20T15:08+0300
2024-12-20T15:18+0300
банк россии
эльвира набиуллина
ставка
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ взял паузу в повышении ключевой ставки для оценки подстройки экономики к новым условиям и на следующем заседании оценит целесообразность ее дальнейшего повышения, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.По ее словам, в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы. С октябрьского заседания, продолжила глава ЦБ, денежно-кредитные условия ужесточились даже сильнее, чем вытекало из изменений ключевой ставки."Это дополнительное ужесточение связано, в том числе, с реакцией банков на регуляторные меры Банка России. Как следствие, темпы роста кредитования в ноябре резко снизились и нам требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям. Поэтому мы взяли паузу в повышении ключевой ставки и на следующем заседании мы оценим целесообразность ее дальнейшего повышения", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
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эльвира набиуллина, ставка
Банк России, Эльвира Набиуллина, ставка
ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ взял паузу в повышении ключевой ставки для оценки подстройки экономики к новым условиям и на следующем заседании оценит целесообразность ее дальнейшего повышения, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы. С октябрьского заседания, продолжила глава ЦБ, денежно-кредитные условия ужесточились даже сильнее, чем вытекало из изменений ключевой ставки.
"Это дополнительное ужесточение связано, в том числе, с реакцией банков на регуляторные меры Банка России. Как следствие, темпы роста кредитования в ноябре резко снизились и нам требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям. Поэтому мы взяли паузу в повышении ключевой ставки и на следующем заседании мы оценим целесообразность ее дальнейшего повышения", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина