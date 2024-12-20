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ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки, заявила Набиуллина - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки, заявила Набиуллина
ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки, заявила Набиуллина - 20.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки, заявила Набиуллина
ЦБ РФ взял паузу в повышении ключевой ставки для оценки подстройки экономики к новым условиям и на следующем заседании оценит целесообразность ее дальнейшего... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:08+0300
2024-12-20T15:18+0300
банк россии
эльвира набиуллина
ставка
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ взял паузу в повышении ключевой ставки для оценки подстройки экономики к новым условиям и на следующем заседании оценит целесообразность ее дальнейшего повышения, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.По ее словам, в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы. С октябрьского заседания, продолжила глава ЦБ, денежно-кредитные условия ужесточились даже сильнее, чем вытекало из изменений ключевой ставки."Это дополнительное ужесточение связано, в том числе, с реакцией банков на регуляторные меры Банка России. Как следствие, темпы роста кредитования в ноябре резко снизились и нам требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям. Поэтому мы взяли паузу в повышении ключевой ставки и на следующем заседании мы оценим целесообразность ее дальнейшего повышения", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
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эльвира набиуллина, ставка
Банк России, Эльвира Набиуллина, ставка
15:08 20.12.2024 (обновлено: 15:18 20.12.2024)
 
ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ взял паузу в повышении ключевой ставки для оценки подстройки экономики к новым условиям и на следующем заседании оценит целесообразность ее дальнейшего повышения, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы. С октябрьского заседания, продолжила глава ЦБ, денежно-кредитные условия ужесточились даже сильнее, чем вытекало из изменений ключевой ставки.
"Это дополнительное ужесточение связано, в том числе, с реакцией банков на регуляторные меры Банка России. Как следствие, темпы роста кредитования в ноябре резко снизились и нам требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям. Поэтому мы взяли паузу в повышении ключевой ставки и на следующем заседании мы оценим целесообразность ее дальнейшего повышения", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
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ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина
15:17
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллинаставка
 
 
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