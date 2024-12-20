Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЦБ рассказала о двух возможных решениях по ключевой ставке в феврале - 20.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241220/stavka-853745568.html
Глава ЦБ рассказала о двух возможных решениях по ключевой ставке в феврале
Глава ЦБ рассказала о двух возможных решениях по ключевой ставке в феврале - 20.12.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ рассказала о двух возможных решениях по ключевой ставке в феврале
ЦБ РФ в феврале будет выбирать из двух возможных решений по ключевой ставке: сохранение на уровне 21% или повышение, сообщила глава регулятора Эльвира... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:15+0300
2024-12-20T15:29+0300
банк россии
ставка
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850461367_0:0:2616:1472_1920x0_80_0_0_7d8d3c489d894ff3e9008514c7973593.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ в феврале будет выбирать из двух возможных решений по ключевой ставке: сохранение на уровне 21% или повышение, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений (по ключевой ставке - ред.): либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки", - сказала Набиуллина.ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, смягчив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании.
https://1prime.ru/20241220/aktivnost-853745460.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850461367_39:0:2363:1743_1920x0_80_0_0_339cdb5d8c0deb84a7bb5212b3da2104.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ставка, эльвира набиуллина
Банк России, ставка, Эльвира Набиуллина
15:15 20.12.2024 (обновлено: 15:29 20.12.2024)
 
Глава ЦБ рассказала о двух возможных решениях по ключевой ставке в феврале

Набиуллина: ЦБ в феврале будет выбирать из двух возможных решений по ставке

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ в феврале будет выбирать из двух возможных решений по ключевой ставке: сохранение на уровне 21% или повышение, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений (по ключевой ставке - ред.): либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки", - сказала Набиуллина.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, смягчив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании.
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
Глава ЦБ рассказала о кредитной активности в России в начале декабря
15:11
 
Банк РоссииставкаЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала