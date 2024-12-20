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Глава ЦБ рассказала о двух возможных решениях по ключевой ставке в феврале

Глава ЦБ рассказала о двух возможных решениях по ключевой ставке в феврале - 20.12.2024, ПРАЙМ

Глава ЦБ рассказала о двух возможных решениях по ключевой ставке в феврале

ЦБ РФ в феврале будет выбирать из двух возможных решений по ключевой ставке: сохранение на уровне 21% или повышение, сообщила глава регулятора Эльвира... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T15:15+0300

2024-12-20T15:15+0300

2024-12-20T15:29+0300

банк россии

ставка

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ в феврале будет выбирать из двух возможных решений по ключевой ставке: сохранение на уровне 21% или повышение, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений (по ключевой ставке - ред.): либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки", - сказала Набиуллина.ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, смягчив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании.

https://1prime.ru/20241220/aktivnost-853745460.html

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ставка, эльвира набиуллина