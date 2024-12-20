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ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина

ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина - 20.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина

ЦБ РФ в пятницу рассматривал варианты сохранения ключевой ставки, ее повышения до 22% или 23%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T15:17+0300

2024-12-20T15:17+0300

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банк россии

эльвира набиуллина

ставка

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ в пятницу рассматривал варианты сохранения ключевой ставки, ее повышения до 22% или 23%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Рассматривались три варианта: неизменность, повышение до 22% и повышение до 23%. И дискуссия была вокруг того, каким факторам, каким данным следует придать больший вес, что называется, здесь и сейчас", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.

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эльвира набиуллина, ставка