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ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина
ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина - 20.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина
ЦБ РФ в пятницу рассматривал варианты сохранения ключевой ставки, ее повышения до 22% или 23%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:17+0300
2024-12-20T15:17+0300
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банк россии
эльвира набиуллина
ставка
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ в пятницу рассматривал варианты сохранения ключевой ставки, ее повышения до 22% или 23%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Рассматривались три варианта: неизменность, повышение до 22% и повышение до 23%. И дискуссия была вокруг того, каким факторам, каким данным следует придать больший вес, что называется, здесь и сейчас", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
https://1prime.ru/20241220/ekonomika-853746196.html
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эльвира набиуллина, ставка
Банк России, Эльвира Набиуллина, ставка
ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ рассматривал повышение ключевой ставки до 22% или 23%
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ в пятницу рассматривал варианты сохранения ключевой ставки, ее повышения до 22% или 23%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Рассматривались три варианта: неизменность, повышение до 22% и повышение до 23%. И дискуссия была вокруг того, каким факторам, каким данным следует придать больший вес, что называется, здесь и сейчас", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
Набиуллина назвала ключевые направления работы ЦБ