https://1prime.ru/20241220/stavka-853746400.html
Набиуллина выразила уверенность, что ключевая ставка ЦБ работает
Набиуллина выразила уверенность, что ключевая ставка ЦБ работает - 20.12.2024, ПРАЙМ
Набиуллина выразила уверенность, что ключевая ставка ЦБ работает
Ключевая ставка работает, без ее повышения инфляция в России была бы выше - ближе к 30%, убеждена глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:26+0300
2024-12-20T15:26+0300
2024-12-20T15:39+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
ставка банка россии
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Ключевая ставка работает, без ее повышения инфляция в России была бы выше - ближе к 30%, убеждена глава Банка России Эльвира Набиуллина."Я убеждена, что ключевая ставка работает. Без ее повышения инфляция была бы гораздо выше, мы просчитывали альтернативные сценарии, и, если бы мы, например, оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20%, а, возможно, 30%, потому что сильно росли бы инфляционные ожидания, и главное, она продолжала бы быстро ускоряться", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.По итогам заседания совета директоров в пятницу регулятор неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
https://1prime.ru/20241220/nabiullina-853747280.html
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россия, эльвира набиуллина, ставка банка россии
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, ставка Банка России
Набиуллина выразила уверенность, что ключевая ставка ЦБ работает
Набиуллина: ключевая ставка работает, без ее повышения инфляция была бы до 30%
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Ключевая ставка работает, без ее повышения инфляция в России была бы выше - ближе к 30%, убеждена глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Я убеждена, что ключевая ставка работает. Без ее повышения инфляция была бы гораздо выше, мы просчитывали альтернативные сценарии, и, если бы мы, например, оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20%, а, возможно, 30%, потому что сильно росли бы инфляционные ожидания, и главное, она продолжала бы быстро ускоряться", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.
По итогам заседания совета директоров в пятницу регулятор неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
Набиуллина прокомментировала слова Путина о досрочном обсуждении ставки