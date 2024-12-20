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Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки в феврале

Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки в феврале - 20.12.2024, ПРАЙМ

Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки в феврале

Текущий сигнал Банка России по ключевой ставке предполагает, что вероятность ее повышения в феврале "чуть ниже", заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T15:41+0300

2024-12-20T15:41+0300

2024-12-20T15:56+0300

банк россии

ставка

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Текущий сигнал Банка России по ключевой ставке предполагает, что вероятность ее повышения в феврале "чуть ниже", заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.По ее словам, ЦБ РФ чуть-чуть смягчил сигнал по ключевой ставке. "У нас было - допускает возможность, теперь - будет оценивать целесообразность. Это означает чуть меньшую вероятность повышения ставки, чем мы думали в октябре", - сказала она.ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, смягчив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании.Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 февраля 2025 года.

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ставка, эльвира набиуллина