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Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки в феврале
Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки в феврале - 20.12.2024, ПРАЙМ
Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки в феврале
Текущий сигнал Банка России по ключевой ставке предполагает, что вероятность ее повышения в феврале "чуть ниже", заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:41+0300
2024-12-20T15:41+0300
2024-12-20T15:56+0300
банк россии
ставка
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Текущий сигнал Банка России по ключевой ставке предполагает, что вероятность ее повышения в феврале "чуть ниже", заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.По ее словам, ЦБ РФ чуть-чуть смягчил сигнал по ключевой ставке. "У нас было - допускает возможность, теперь - будет оценивать целесообразность. Это означает чуть меньшую вероятность повышения ставки, чем мы думали в октябре", - сказала она.ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, смягчив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании.Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 февраля 2025 года.
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ставка, эльвира набиуллина
Банк России, ставка, Эльвира Набиуллина
Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки в феврале
Набиуллина: вероятность повышения ставки в феврале "чуть ниже"
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Текущий сигнал Банка России по ключевой ставке предполагает, что вероятность ее повышения в феврале "чуть ниже", заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
По ее словам, ЦБ РФ чуть-чуть смягчил сигнал по ключевой ставке. "У нас было - допускает возможность, теперь - будет оценивать целесообразность. Это означает чуть меньшую вероятность повышения ставки, чем мы думали в октябре", - сказала она.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, смягчив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 февраля 2025 года.
Глава ЦБ выразила обеспокоенность из-за волатильности на валютном рынке