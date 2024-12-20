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Товарооборот Армении и России вырос вдвое
Товарооборот Армении и России вырос вдвое - 20.12.2024, ПРАЙМ
Товарооборот Армении и России вырос вдвое
Товарооборот России и Армении за 10 месяцев этого года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 10 миллиардов долларов,... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:46+0300
2024-12-20T15:46+0300
2024-12-20T16:21+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Товарооборот России и Армении за 10 месяцев этого года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 10 миллиардов долларов, заявил в пятницу армянский вице-премьер Мгер Григорян."Товарооборот за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в два раза и составил в эквиваленте более 10 миллиардов долларов США", - заявил Григорян на 23 заседании Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Арменией.На брифинге по итогам заседания комиссии он отметил, что на аналогичные показатели нужно будет рассчитывать и в следующем периоде. "С высокой базы это будет сделать сложно", - заявил в свою очередь сопредседатель межправкомиссии, российский вице-премьер Алексей Оверчук.
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россия, армения, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, товарооборот
Товарооборот Армении и России вырос вдвое
Григорян: товарооборот Армении и России вырос в два раза за 10 месяцев
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Товарооборот России и Армении за 10 месяцев этого года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 10 миллиардов долларов, заявил в пятницу армянский вице-премьер Мгер Григорян.
"Товарооборот за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в два раза и составил в эквиваленте более 10 миллиардов долларов США", - заявил Григорян на 23 заседании Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Арменией.
На брифинге по итогам заседания комиссии он отметил, что на аналогичные показатели нужно будет рассчитывать и в следующем периоде. "С высокой базы это будет сделать сложно", - заявил в свою очередь сопредседатель межправкомиссии, российский вице-премьер Алексей Оверчук.