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Эксперты не исключили повышение ставки ЦБ в новом году - 20.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241220/stavka-853757338.html
Эксперты не исключили повышение ставки ЦБ в новом году
Эксперты не исключили повышение ставки ЦБ в новом году - 20.12.2024, ПРАЙМ
Эксперты не исключили повышение ставки ЦБ в новом году
Повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров Банка России не исключено, но вполне возможно, что текущий уровень в 21% годовых уже... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T19:11+0300
2024-12-20T19:11+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров Банка России не исключено, но вполне возможно, что текущий уровень в 21% годовых уже является пиковым, следует из анализа РИА Новости оценок экспертов. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. "Мы не исключаем возможности дальнейшего роста ставки в первом квартале 2025 года. Это связано с сохраняющейся волатильностью рубля, ожидаемой индексацией утильсбора и ростом тарифов на транспорт, которые будут проинфляционными факторами в начале года… Мы не считаем, что есть определенный "потолок" ставки. Тем не менее, пик ставки мы, вероятно, уже увидели или еще увидим по итогам первого квартала", - отметил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. По его словам, продолжительность сохранения ставки на пике будет зависеть уже от макроэкономических показателей и эффективности принятых мер, базовый сценарий предполагает начало снижения во втором квартале 2025 года. "В базовом сценарии мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно и Банк России будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне 21% весь 2025 год. Кроме этого, мы допускаем, что Банк России может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях, если будет чрезмерное смягчение финансовых условий и инфляция не будет замедляться", - отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, сегодняшнее решение ЦБ "в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля", в то же время ожидается, что текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю. "Мы полагаем, что в ближайшие недели курс рубля будет стабильным и будет торговаться недалеко от текущих уровней - 13,5-14,5 за юань, 100-108 за доллар, 104-112 за евро", - добавил Васильев.
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россия, ставка банка россии, прогноз
Банк России, РОССИЯ, ставка Банка России, прогноз
19:11 20.12.2024
 
Эксперты не исключили повышение ставки ЦБ в новом году

Эксперт Рясков: повышение ставки ЦБ в первом квартале 2025 года не исключено

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров Банка России не исключено, но вполне возможно, что текущий уровень в 21% годовых уже является пиковым, следует из анализа РИА Новости оценок экспертов.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
"Мы не исключаем возможности дальнейшего роста ставки в первом квартале 2025 года. Это связано с сохраняющейся волатильностью рубля, ожидаемой индексацией утильсбора и ростом тарифов на транспорт, которые будут проинфляционными факторами в начале года… Мы не считаем, что есть определенный "потолок" ставки. Тем не менее, пик ставки мы, вероятно, уже увидели или еще увидим по итогам первого квартала", - отметил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.
По его словам, продолжительность сохранения ставки на пике будет зависеть уже от макроэкономических показателей и эффективности принятых мер, базовый сценарий предполагает начало снижения во втором квартале 2025 года.
"В базовом сценарии мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно и Банк России будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне 21% весь 2025 год. Кроме этого, мы допускаем, что Банк России может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях, если будет чрезмерное смягчение финансовых условий и инфляция не будет замедляться", - отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
По его словам, сегодняшнее решение ЦБ "в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля", в то же время ожидается, что текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю. "Мы полагаем, что в ближайшие недели курс рубля будет стабильным и будет торговаться недалеко от текущих уровней - 13,5-14,5 за юань, 100-108 за доллар, 104-112 за евро", - добавил Васильев.
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
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