https://1prime.ru/20241220/stavka-853757338.html

Эксперты не исключили повышение ставки ЦБ в новом году

Эксперты не исключили повышение ставки ЦБ в новом году - 20.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты не исключили повышение ставки ЦБ в новом году

Повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров Банка России не исключено, но вполне возможно, что текущий уровень в 21% годовых уже... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T19:11+0300

2024-12-20T19:11+0300

2024-12-20T19:11+0300

банк россии

россия

ставка банка россии

прогноз

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров Банка России не исключено, но вполне возможно, что текущий уровень в 21% годовых уже является пиковым, следует из анализа РИА Новости оценок экспертов. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. "Мы не исключаем возможности дальнейшего роста ставки в первом квартале 2025 года. Это связано с сохраняющейся волатильностью рубля, ожидаемой индексацией утильсбора и ростом тарифов на транспорт, которые будут проинфляционными факторами в начале года… Мы не считаем, что есть определенный "потолок" ставки. Тем не менее, пик ставки мы, вероятно, уже увидели или еще увидим по итогам первого квартала", - отметил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. По его словам, продолжительность сохранения ставки на пике будет зависеть уже от макроэкономических показателей и эффективности принятых мер, базовый сценарий предполагает начало снижения во втором квартале 2025 года. "В базовом сценарии мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно и Банк России будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне 21% весь 2025 год. Кроме этого, мы допускаем, что Банк России может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях, если будет чрезмерное смягчение финансовых условий и инфляция не будет замедляться", - отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, сегодняшнее решение ЦБ "в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля", в то же время ожидается, что текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю. "Мы полагаем, что в ближайшие недели курс рубля будет стабильным и будет торговаться недалеко от текущих уровней - 13,5-14,5 за юань, 100-108 за доллар, 104-112 за евро", - добавил Васильев.

https://1prime.ru/20241220/stavka-853745568.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ставка банка россии, прогноз