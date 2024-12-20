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Эксперты ожидают приостановки новых жилищных проектов из-за ставки ЦБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/stavka-tsb-853742750.html
Эксперты ожидают приостановки новых жилищных проектов из-за ставки ЦБ
Эксперты ожидают приостановки новых жилищных проектов из-за ставки ЦБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
Эксперты ожидают приостановки новых жилищных проектов из-за ставки ЦБ
Сохранения ключевой ставки на уровне 21% недостаточно для того, чтобы в стройотрасли произошли позитивные изменения и застройщики смогли бы наращивать вывод... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T14:25+0300
2024-12-20T14:25+0300
экономика
россия
недвижимость
строительство жилья
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сохранения ключевой ставки на уровне 21% недостаточно для того, чтобы в стройотрасли произошли позитивные изменения и застройщики смогли бы наращивать вывод новых проектов жилья на рынок, считают опрошенные РИА Недвижимость девелоперы и консультанты. В пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. "Существенные перемены возможны только при начале снижения ключевой ставки. Последствия для рынка в целом и девелоперов, в частности, двойственные. С одной стороны, сокращение продаж из-за недоступной ипотеки, что замедляет наполнение эскроу-счетов, с другой – приостановка новых проектов. При заградительных ставках запуск новых объектов становится экономически невыгодным, так как процентная нагрузка на компании растет, особенно она ощутима на начальном этапе реализации проекта", - рассказала директор NF Dom (входит в NF Group) Наталья Сазонова. В среднесрочной перспективе, по ее словам, возможно возникновение дефицита новостроек, заключила она. Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов "А101" Рустам Азизов отметил, что в текущих условиях повышение или сохранение ключевой ставки не делает существенной разницы для рынка недвижимости. Он ожидает, что спрос на первичном рынке будет сокращаться, и меры по его стимулированию со стороны девелоперов могут привести к снижению средней стоимости квадратного метра в пределах 10%. Вице-президент по финансам и экономике RBI Алексей Ефремов добавил, что высокая ключевая ставка влияет на стоимость бридж-кредитов и проектного финансирования. В совокупности со снижающимся спросом на новостройки это подталкивает девелоперов притормаживать вывод новых проектов на рынок. Так, по его словам, в 2024 году в Санкт-Петербурге вывод новых проектов на рынок в среднем снизился на 36%. Руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов подчеркнул, что по итогам второго полугодия 2024 года вывод в продажу новых проектов в Московском регионе упал на 30%, а в большинстве региональных центров - на 35-40%. Это связано и с коррекцией инвестпрограмм застройщиков, и с более жесткой оценкой документации на объекты в банках, и с активизацией переговоров по купле-продаже проектов. "Эти тенденции сохранятся и в 2025 году. В большинстве локаций новых проектов в первом полугодии 2025 года будет на 40-50% меньше, чем выходило с середины 2022 года по середину 2024 года", - заключил Попов. Управляющий партнер компании "Самолет Плюс" Дмитрий Волков добавил, что девелоперы будут выводить проекты на рынок точечно, а объемы вывода нового предложения в России могут снизиться в два раза. "В некоторых регионах может вообще не начаться новых строек. В Москве и Петербурге спад будет менее заметным, но избежать снижения активности не удастся. Реальное сокращение предложения мы, скорее всего, увидим к концу следующего года. А в 2026-2027 годах из-за инертности рынка может сложиться ситуация, когда предложение будет очень низким, и это может привести к новому витку роста цен", - пояснил Волков.
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россия, недвижимость, строительство жилья
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, строительство жилья
14:25 20.12.2024
 
Эксперты ожидают приостановки новых жилищных проектов из-за ставки ЦБ

Эксперт Сазонова: из-за ставки ЦБ возможна приостановка новых жилищных проектов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМорозы в Москве
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сохранения ключевой ставки на уровне 21% недостаточно для того, чтобы в стройотрасли произошли позитивные изменения и застройщики смогли бы наращивать вывод новых проектов жилья на рынок, считают опрошенные РИА Недвижимость девелоперы и консультанты.
В пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
"Существенные перемены возможны только при начале снижения ключевой ставки. Последствия для рынка в целом и девелоперов, в частности, двойственные. С одной стороны, сокращение продаж из-за недоступной ипотеки, что замедляет наполнение эскроу-счетов, с другой – приостановка новых проектов. При заградительных ставках запуск новых объектов становится экономически невыгодным, так как процентная нагрузка на компании растет, особенно она ощутима на начальном этапе реализации проекта", - рассказала директор NF Dom (входит в NF Group) Наталья Сазонова.
В среднесрочной перспективе, по ее словам, возможно возникновение дефицита новостроек, заключила она.
Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов "А101" Рустам Азизов отметил, что в текущих условиях повышение или сохранение ключевой ставки не делает существенной разницы для рынка недвижимости. Он ожидает, что спрос на первичном рынке будет сокращаться, и меры по его стимулированию со стороны девелоперов могут привести к снижению средней стоимости квадратного метра в пределах 10%.
Вице-президент по финансам и экономике RBI Алексей Ефремов добавил, что высокая ключевая ставка влияет на стоимость бридж-кредитов и проектного финансирования. В совокупности со снижающимся спросом на новостройки это подталкивает девелоперов притормаживать вывод новых проектов на рынок. Так, по его словам, в 2024 году в Санкт-Петербурге вывод новых проектов на рынок в среднем снизился на 36%.
Руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов подчеркнул, что по итогам второго полугодия 2024 года вывод в продажу новых проектов в Московском регионе упал на 30%, а в большинстве региональных центров - на 35-40%. Это связано и с коррекцией инвестпрограмм застройщиков, и с более жесткой оценкой документации на объекты в банках, и с активизацией переговоров по купле-продаже проектов. "Эти тенденции сохранятся и в 2025 году. В большинстве локаций новых проектов в первом полугодии 2025 года будет на 40-50% меньше, чем выходило с середины 2022 года по середину 2024 года", - заключил Попов.
Управляющий партнер компании "Самолет Плюс" Дмитрий Волков добавил, что девелоперы будут выводить проекты на рынок точечно, а объемы вывода нового предложения в России могут снизиться в два раза.
"В некоторых регионах может вообще не начаться новых строек. В Москве и Петербурге спад будет менее заметным, но избежать снижения активности не удастся. Реальное сокращение предложения мы, скорее всего, увидим к концу следующего года. А в 2026-2027 годах из-за инертности рынка может сложиться ситуация, когда предложение будет очень низким, и это может привести к новому витку роста цен", - пояснил Волков.
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