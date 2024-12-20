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Хуснуллин заявил о критичном росте цен на стройматериалы - 20.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/stroymaterialy-853731384.html
Хуснуллин заявил о критичном росте цен на стройматериалы
Хуснуллин заявил о критичном росте цен на стройматериалы - 20.12.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин заявил о критичном росте цен на стройматериалы
Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал рост цен на строительные материалы в России критическим и подчеркнул, что двукратное удорожание материалов негативно... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T09:38+0300
2024-12-20T09:38+0300
экономика
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал рост цен на строительные материалы в России критическим и подчеркнул, что двукратное удорожание материалов негативно сказывается на бюджете государства. Об этом он сообщил в беседе с РБК."Мне категорически не нравится рост стоимости материалов в два раза", — заявил вице-премьер.Хуснуллин также уточнил, что предлагал ввести государственное регулирование в сегменте строительных материалов, но предыдущие попытки не получили поддержку. Он также отметил, что в настоящее время не существует правового механизма влияния на процесс роста цен, хотя строить стало объективно "дороже".Кроме того, рост цен на строительные материалы является одной из причин инфляции в строительстве, в то время как другими факторами являются увеличение заработной платы и подорожание транспортных механизмов. Хуснуллин подчеркнул, что хотя рынок должен функционировать, повышение цен год от года недопустимо для потребителя.
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россия, марат хуснуллин
Экономика, РОССИЯ, Марат Хуснуллин
09:38 20.12.2024
 
Хуснуллин заявил о критичном росте цен на стройматериалы

РБК: Хуснуллин сообщил о критичном росте цен на стройматериалы

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкХуснуллин
Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал рост цен на строительные материалы в России критическим и подчеркнул, что двукратное удорожание материалов негативно сказывается на бюджете государства. Об этом он сообщил в беседе с РБК.
"Мне категорически не нравится рост стоимости материалов в два раза", — заявил вице-премьер.
Хуснуллин также уточнил, что предлагал ввести государственное регулирование в сегменте строительных материалов, но предыдущие попытки не получили поддержку. Он также отметил, что в настоящее время не существует правового механизма влияния на процесс роста цен, хотя строить стало объективно "дороже".
Кроме того, рост цен на строительные материалы является одной из причин инфляции в строительстве, в то время как другими факторами являются увеличение заработной платы и подорожание транспортных механизмов. Хуснуллин подчеркнул, что хотя рынок должен функционировать, повышение цен год от года недопустимо для потребителя.
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