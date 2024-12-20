https://1prime.ru/20241220/stroymaterialy-853731384.html

Хуснуллин заявил о критичном росте цен на стройматериалы

Хуснуллин заявил о критичном росте цен на стройматериалы - 20.12.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин заявил о критичном росте цен на стройматериалы

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал рост цен на строительные материалы в России критическим и подчеркнул, что двукратное удорожание материалов негативно... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T09:38+0300

2024-12-20T09:38+0300

2024-12-20T09:38+0300

экономика

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал рост цен на строительные материалы в России критическим и подчеркнул, что двукратное удорожание материалов негативно сказывается на бюджете государства. Об этом он сообщил в беседе с РБК."Мне категорически не нравится рост стоимости материалов в два раза", — заявил вице-премьер.Хуснуллин также уточнил, что предлагал ввести государственное регулирование в сегменте строительных материалов, но предыдущие попытки не получили поддержку. Он также отметил, что в настоящее время не существует правового механизма влияния на процесс роста цен, хотя строить стало объективно "дороже".Кроме того, рост цен на строительные материалы является одной из причин инфляции в строительстве, в то время как другими факторами являются увеличение заработной платы и подорожание транспортных механизмов. Хуснуллин подчеркнул, что хотя рынок должен функционировать, повышение цен год от года недопустимо для потребителя.

https://1prime.ru/20241220/husnullin-853726202.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, марат хуснуллин