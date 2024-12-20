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Суд в Цуге рассмотрит компромиссное соглашение о реструктуризации долга - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Суд в Цуге рассмотрит компромиссное соглашение о реструктуризации долга
Суд в Цуге рассмотрит компромиссное соглашение о реструктуризации долга - 20.12.2024, ПРАЙМ
Суд в Цуге рассмотрит компромиссное соглашение о реструктуризации долга
Суд швейцарского кантона Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, в пятницу в 9.00 (11.00 мск) рассмотрит компромиссное соглашение о реструктуризации... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T00:42+0300
2024-12-20T00:42+0300
газ
энергетика
швейцария
европа
балтийское море
дмитрий песков
omv
wintershall dea
shell
северный поток - 2
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ЦУГ (Швейцария), 20 дек - ПРАЙМ. Суд швейцарского кантона Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, в пятницу в 9.00 (11.00 мск) рассмотрит компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. Как отмечается в официальном торговом бюллетене Швейцарии, 20 декабря в швейцарском Цуге пройдет заседание, где "судьей единолично будет утверждено или отвергнуто компромиссное соглашение, которое Nord Stream 2 AG предложил своим кредиторам 21 ноября 2024 года". Как сообщалось ранее, процедура банкротства оператора продлялась на полгода уже несколько раз. В последний раз суд Цуга в июне предоставил Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев - до 10 января 2025 года. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом". "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
швейцария
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газ, швейцария, европа, балтийское море, дмитрий песков, omv, wintershall dea, shell, северный поток - 2
Газ, Энергетика, ШВЕЙЦАРИЯ, ЕВРОПА, Балтийское море, Дмитрий Песков, OMV, Wintershall Dea, Shell, Северный поток - 2
00:42 20.12.2024
 
Суд в Цуге рассмотрит компромиссное соглашение о реструктуризации долга

Суд в Цуге рассмотрит компромиссное соглашение о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG

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ЦУГ (Швейцария), 20 дек - ПРАЙМ. Суд швейцарского кантона Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, в пятницу в 9.00 (11.00 мск) рассмотрит компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам.
Как отмечается в официальном торговом бюллетене Швейцарии, 20 декабря в швейцарском Цуге пройдет заседание, где "судьей единолично будет утверждено или отвергнуто компромиссное соглашение, которое Nord Stream 2 AG предложил своим кредиторам 21 ноября 2024 года".
Как сообщалось ранее, процедура банкротства оператора продлялась на полгода уже несколько раз. В последний раз суд Цуга в июне предоставил Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев - до 10 января 2025 года.
Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом".
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
ЭнергетикаГазШВЕЙЦАРИЯЕВРОПАБалтийское мореДмитрий ПесковOMVWintershall DeaShellСеверный поток - 2
 
 
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