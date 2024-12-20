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Суд Швейцарии вынесет решение о реструктуризации долга Nord Stream AG

Суд Швейцарии вынесет решение о реструктуризации долга Nord Stream AG - 20.12.2024, ПРАЙМ

Суд Швейцарии вынесет решение о реструктуризации долга Nord Stream AG

Швейцарский суд планирует вынести решение о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG 9 или 10 января 2025 года, если соглашение с кредиторами будет достигнуто,... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T13:03+0300

2024-12-20T13:03+0300

2024-12-20T13:03+0300

швейцария

суд

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ЦУГ (Швейцария), 20 дек - ПРАЙМ. Швейцарский суд планирует вынести решение о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG 9 или 10 января 2025 года, если соглашение с кредиторами будет достигнуто, то процедуры банкротства компании можно будет избежать, заявил судья швейцарского кантона Цуг, где в пятницу прошло заседание по соответствующему делу. В пятницу в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG. "Ожидаемое решение будет вынесено 9 или 10 января. До этого момента... кредиторы должны подать свои заявления о согласии. Эти заявления должны быть письменными и безусловными, чтобы их можно было рассматривать как согласие... Все заявления о согласии должны быть поданы в суд не позднее 17.00 (19.00 мск) среды, 8 января, чтобы я мог их учесть", - заявил судья. Уточняется, что если суд утвердит мировое соглашение — предложенный компанией Nord Stream AG план реструктуризации долгов, то процедуры банкротства можно будет избежать. Как сообщалось ранее, процедура банкротства оператора продлялась на полгода уже несколько раз. В последний раз суд Цуга в июне предоставил Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев - до 10 января 2025 года. Это крайний срок продления процедуры, предусмотренный по закону. К этой дате необходимо вынести решение, будет произведена реструктуризация долгов, или необходимо банкротство. "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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швейцария, суд