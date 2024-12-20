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Совфед одобрил закон о технологической политике в России - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Совфед одобрил закон о технологической политике в России
Совфед одобрил закон о технологической политике в России - 20.12.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о технологической политике в России
Сенаторы одобрили закон о технологической политике в РФ, направленный на обеспечение ее технологического лидерства и суверенитета. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T18:47+0300
2024-12-20T18:47+0300
россия
совфед
технологический суверенитет
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о технологической политике в РФ, направленный на обеспечение ее технологического лидерства и суверенитета. Документ разработан по поручению президента России Владимира Путина. Закон призван обеспечить технологическое лидерство РФ и создать условия для ускоренной разработки и внедрения технологических инноваций для решения социально-экономических задач. Закон определяет цели, задачи и инструменты технологической политики РФ и регулирует правоотношения в этой сфере. Документ формирует единый понятийный аппарат, в том числе вводит определения технологической политики и технологического лидерства РФ, высокотехнологичной продукции, "критических" и "сквозных" технологий, квалифицированного заказчика, собственной линии разработки технологий. Предусмотрен также механизм формирования планов развития технологий на основе предложений бизнеса, институтов развития и ученых и стимулирование реализации технологической политики. К мерам государственного стимулирования отнесены: бюджетное финансирование проектов развития технологий; налоговые льготы и иные преференции; льготы по арендной плате за пользование госимуществом; информационно-консультационная и инфраструктурная поддержка; поддержка инновационной деятельности и развития кадрового потенциала; поддержка экспорта при выходе на рынки иностранных государств и освоении этих рынков. Также предусматривается переход от краткосрочного к долгосрочному планированию в технологической сфере. Планы развития технологий будут составляться, исходя из потребностей отраслей, на горизонте 10-15 лет, говорил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников. Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.
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россия, совфед, технологический суверенитет
РОССИЯ, Совфед, технологический суверенитет
18:47 20.12.2024
 
Совфед одобрил закон о технологической политике в России

Совфед одобрил закон о целях и задачах технологической политики в России

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о технологической политике в РФ, направленный на обеспечение ее технологического лидерства и суверенитета.
Документ разработан по поручению президента России Владимира Путина. Закон призван обеспечить технологическое лидерство РФ и создать условия для ускоренной разработки и внедрения технологических инноваций для решения социально-экономических задач.
Закон определяет цели, задачи и инструменты технологической политики РФ и регулирует правоотношения в этой сфере. Документ формирует единый понятийный аппарат, в том числе вводит определения технологической политики и технологического лидерства РФ, высокотехнологичной продукции, "критических" и "сквозных" технологий, квалифицированного заказчика, собственной линии разработки технологий. Предусмотрен также механизм формирования планов развития технологий на основе предложений бизнеса, институтов развития и ученых и стимулирование реализации технологической политики.
К мерам государственного стимулирования отнесены: бюджетное финансирование проектов развития технологий; налоговые льготы и иные преференции; льготы по арендной плате за пользование госимуществом; информационно-консультационная и инфраструктурная поддержка; поддержка инновационной деятельности и развития кадрового потенциала; поддержка экспорта при выходе на рынки иностранных государств и освоении этих рынков.
Также предусматривается переход от краткосрочного к долгосрочному планированию в технологической сфере. Планы развития технологий будут составляться, исходя из потребностей отраслей, на горизонте 10-15 лет, говорил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
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