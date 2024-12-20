https://1prime.ru/20241220/toplivo-853754234.html

Турция может помочь Сирии справиться с топливным кризисом, заявил эксперт

Турция может помочь Сирии справиться с топливным кризисом, заявил эксперт - 20.12.2024, ПРАЙМ

Турция может помочь Сирии справиться с топливным кризисом, заявил эксперт

Турция, вероятно, поможет Сирии решить вопрос возможного топливного кризиса после того, как крупнейший сирийский нефтеперерабатывающий завод остановил работу,... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T17:28+0300

2024-12-20T17:28+0300

2024-12-20T17:28+0300

энергетика

турция

сирия

иран

топливо

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Турция, вероятно, поможет Сирии решить вопрос возможного топливного кризиса после того, как крупнейший сирийский нефтеперерабатывающий завод остановил работу, такое мнение высказал РИА Новости замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.Крупнейший НПЗ Сирии в городе Баянис остановил работу после прекращения поставок нефти из Ирана, писала ранее в пятницу газета Financial Times со ссылкой на генерального директора завода Ибрагима Мусаллема. По его словам, представители нового сирийского руководства сказали ему об ожидании снятия санкций со страны, что позволит Сирии импортировать нефть не из Ирана, а из других источников."Девять из десяти бочек нефти, которая перерабатывается в Сирии, импортируется из Ирана. Топливный кризис - одна из ключевых проблем, которая может ожидать Сирию", - сказал собеседник агентства.По словам Гулиева, в случае снятия с Сирии санкций заводу будет проще проводить техобслуживание и закупать оборудование. "На помощь Сирии в решении вопросов топливного кризиса может прийти и Турция", - добавил он.Комментируя риски для Ирана из-за прекращения экспорта нефти в Сирию, эксперт сказал: "Сирийское направление не занимает львиную долю экспорта, поэтому страна сможет перенаправить эти объемы на новые (или хорошо зарекомендовавшие старые) рынки".Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

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турция, сирия, иран, топливо