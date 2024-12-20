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Товарооборот Узбекистана и РФ достиг рекордных десяти миллиардов долларов

Товарооборот Узбекистана и РФ достиг рекордных десяти миллиардов долларов - 20.12.2024, ПРАЙМ

Товарооборот Узбекистана и РФ достиг рекордных десяти миллиардов долларов

Торговый оборот Узбекистана с Россией в январе-ноябре 2024 года увеличился на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 10,682 миллиарда... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T18:51+0300

2024-12-20T18:51+0300

2024-12-20T18:51+0300

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ТАШКЕНТ, 20 дек – ПРАЙМ. Торговый оборот Узбекистана с Россией в январе-ноябре 2024 года увеличился на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 10,682 миллиарда долларов, сообщает узбекистанское агентство статистики. Результат выше 10 миллиардов во взаимной торговле между двумя странами достигнут впервые. По итогам 2023 года торговый оборот Узбекистана с Россией вырос на 5,4% – до 9,884 миллиарда долларов. Тогда обе стороны отмечали, что этот результат был самым высоким во взаимной торговле двух стран. РФ в прошлом году удержала второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики. По данным ведомства, общий внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-ноябре 2024 года вырос на 3,6% в годовом выражении и составил 59,37 миллиарда долларов. В том числе экспорт из Узбекистана увеличился на 4,4%, до 24,22 миллиарда долларов, импорт - на 3%, до 35,15 миллиарда долларов. По данным статистики, объем узбекского экспорта в РФ за 11 месяцев вырос на 13,4% - до 3,41 миллиарда долларов (14,1% в общем объеме экспорта). При этом Россия заняла традиционное первое место по объему поставок узбекской продукции. Объем импорта Узбекистана из РФ в январе-ноябре вырос на 24% - до 7,271 миллиарда долларов (20,7% в общем объеме импорта). Россия лидирует в узбекском импорте промышленных товаров – его объем составил 1,972 миллиарда долларов (35,7% всего узбекского импорта промтоваров). Согласно материалам ведомства, по итогам 11 месяцев Россия с долей 18% в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана заняла второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики. Китай с долей 19% остался на первом месте, Казахстан (6,5%) замкнул тройку.

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россия, узбекистан, международная торговля, товарооборот