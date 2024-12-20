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Команда Трампа будет требовать от НАТО повысить траты на оборону, пишут СМИ - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Команда Трампа будет требовать от НАТО повысить траты на оборону, пишут СМИ
Команда Трампа будет требовать от НАТО повысить траты на оборону, пишут СМИ - 20.12.2024, ПРАЙМ
Команда Трампа будет требовать от НАТО повысить траты на оборону, пишут СМИ
Команда победившего в президентской гонке в США Дональда Трампа заявила еврочиновникам, что новая администрация будет требовать от членов Североатлантического... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T20:33+0300
2024-12-20T20:33+0300
политика
сша
дональд трамп
нато
ввп
расходы на оборону
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Команда победившего в президентской гонке в США Дональда Трампа заявила еврочиновникам, что новая администрация будет требовать от членов Североатлантического альянса повысить расходы на оборону до 5% ВВП. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. Один из источников рассказал изданию, что Трамп согласится увеличить расходы на оборону до 3,5% и планирует четко увязать увеличение этих трат с предложением более выгодных условий торговли с США. Страны НАТО в ходе саммита в Вильнюсе в прошлом году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. Сейчас, по данным блока, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса, намерен требовать от стран-членов блока увеличить траты на оборону до 3% ВВП. Ранее Трамп также выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из этого блока в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
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сша, дональд трамп, нато, ввп, расходы на оборону
Политика, США, Дональд Трамп, НАТО, ВВП, расходы на оборону
20:33 20.12.2024
 
Команда Трампа будет требовать от НАТО повысить траты на оборону, пишут СМИ

FT: команда Трампа будет требовать от НАТО увеличить траты на оборону до 5% ВВП

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Команда победившего в президентской гонке в США Дональда Трампа заявила еврочиновникам, что новая администрация будет требовать от членов Североатлантического альянса повысить расходы на оборону до 5% ВВП. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.
Один из источников рассказал изданию, что Трамп согласится увеличить расходы на оборону до 3,5% и планирует четко увязать увеличение этих трат с предложением более выгодных условий торговли с США.
Страны НАТО в ходе саммита в Вильнюсе в прошлом году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. Сейчас, по данным блока, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса, намерен требовать от стран-членов блока увеличить траты на оборону до 3% ВВП.
Ранее Трамп также выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из этого блока в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
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ПолитикаСШАДональд ТрампНАТОВВПрасходы на оборону
 
 
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