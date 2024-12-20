Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед уточнил требования к банкам, проводящим выплаты российским военным - 20.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241220/trebovaniya-853756420.html
Совфед уточнил требования к банкам, проводящим выплаты российским военным
Совфед уточнил требования к банкам, проводящим выплаты российским военным - 20.12.2024, ПРАЙМ
Совфед уточнил требования к банкам, проводящим выплаты российским военным
Российские сенаторы одобрили поправки в закон "Об обороне", расширяющие перечень банков, через которые могут идти выплаты личному составу ВС РФ. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T18:44+0300
2024-12-20T18:44+0300
россия
совфед
банки
выплаты
военные
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/05/841910586_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d385c865d9b373f96852edf93c230ef.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили поправки в закон "Об обороне", расширяющие перечень банков, через которые могут идти выплаты личному составу ВС РФ. В настоящее время перечисление денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат личному составу Вооруженных сил РФ в соответствии с законом "Об обороне" осуществляются кредитными организациями, определенными решением правительства РФ из числа уполномоченных банков, осуществляющих сопровождение государственного оборонного заказа. Новым законом предоставляются полномочия кабмину определять отдельным решением кредитные организации, осуществляющие выплаты военнослужащим, из числа банков, созданных в соответствии с законодательством РФ и обладающих лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. При этом исключается условие отнесения данных кредитных организаций к категории уполномоченных банков, осуществляющих сопровождение государственного оборонного заказа. Сенаторы полагают, что реализация закона позволит правительству сформировать расширенный перечень банков, осуществляющих выплаты военнослужащим. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
https://1prime.ru/20241220/sovfed-853733910.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/05/841910586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d205be65c9d314c8b0187f6d68eb3231.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, совфед, банки, выплаты, военные
РОССИЯ, Совфед, Банки, выплаты, военные
18:44 20.12.2024
 
Совфед уточнил требования к банкам, проводящим выплаты российским военным

СФ уточнил требования к банкам, через которые идут выплаты российским военным

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили поправки в закон "Об обороне", расширяющие перечень банков, через которые могут идти выплаты личному составу ВС РФ.
В настоящее время перечисление денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат личному составу Вооруженных сил РФ в соответствии с законом "Об обороне" осуществляются кредитными организациями, определенными решением правительства РФ из числа уполномоченных банков, осуществляющих сопровождение государственного оборонного заказа.
Новым законом предоставляются полномочия кабмину определять отдельным решением кредитные организации, осуществляющие выплаты военнослужащим, из числа банков, созданных в соответствии с законодательством РФ и обладающих лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
При этом исключается условие отнесения данных кредитных организаций к категории уполномоченных банков, осуществляющих сопровождение государственного оборонного заказа.
Сенаторы полагают, что реализация закона позволит правительству сформировать расширенный перечень банков, осуществляющих выплаты военнослужащим.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
СФ одобрил закон об открытии банками вкладов для клиентов по биометрии
10:34
 
РОССИЯСовфедБанкивыплатывоенные
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала