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Совфед уточнил требования к банкам, проводящим выплаты российским военным

Совфед уточнил требования к банкам, проводящим выплаты российским военным - 20.12.2024, ПРАЙМ

Совфед уточнил требования к банкам, проводящим выплаты российским военным

Российские сенаторы одобрили поправки в закон "Об обороне", расширяющие перечень банков, через которые могут идти выплаты личному составу ВС РФ. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T18:44+0300

2024-12-20T18:44+0300

2024-12-20T18:44+0300

россия

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выплаты

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили поправки в закон "Об обороне", расширяющие перечень банков, через которые могут идти выплаты личному составу ВС РФ. В настоящее время перечисление денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат личному составу Вооруженных сил РФ в соответствии с законом "Об обороне" осуществляются кредитными организациями, определенными решением правительства РФ из числа уполномоченных банков, осуществляющих сопровождение государственного оборонного заказа. Новым законом предоставляются полномочия кабмину определять отдельным решением кредитные организации, осуществляющие выплаты военнослужащим, из числа банков, созданных в соответствии с законодательством РФ и обладающих лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. При этом исключается условие отнесения данных кредитных организаций к категории уполномоченных банков, осуществляющих сопровождение государственного оборонного заказа. Сенаторы полагают, что реализация закона позволит правительству сформировать расширенный перечень банков, осуществляющих выплаты военнослужащим. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

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россия, совфед, банки, выплаты, военные