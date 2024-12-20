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Совфед уточнил требования к банкам, проводящим выплаты российским военным
Совфед уточнил требования к банкам, проводящим выплаты российским военным - 20.12.2024, ПРАЙМ
Совфед уточнил требования к банкам, проводящим выплаты российским военным
Российские сенаторы одобрили поправки в закон "Об обороне", расширяющие перечень банков, через которые могут идти выплаты личному составу ВС РФ. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T18:44+0300
2024-12-20T18:44+0300
2024-12-20T18:44+0300
россия
совфед
банки
выплаты
военные
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили поправки в закон "Об обороне", расширяющие перечень банков, через которые могут идти выплаты личному составу ВС РФ. В настоящее время перечисление денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат личному составу Вооруженных сил РФ в соответствии с законом "Об обороне" осуществляются кредитными организациями, определенными решением правительства РФ из числа уполномоченных банков, осуществляющих сопровождение государственного оборонного заказа. Новым законом предоставляются полномочия кабмину определять отдельным решением кредитные организации, осуществляющие выплаты военнослужащим, из числа банков, созданных в соответствии с законодательством РФ и обладающих лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. При этом исключается условие отнесения данных кредитных организаций к категории уполномоченных банков, осуществляющих сопровождение государственного оборонного заказа. Сенаторы полагают, что реализация закона позволит правительству сформировать расширенный перечень банков, осуществляющих выплаты военнослужащим. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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россия, совфед, банки, выплаты, военные
РОССИЯ, Совфед, Банки, выплаты, военные
Совфед уточнил требования к банкам, проводящим выплаты российским военным
СФ уточнил требования к банкам, через которые идут выплаты российским военным
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили поправки в закон "Об обороне", расширяющие перечень банков, через которые могут идти выплаты личному составу ВС РФ.
В настоящее время перечисление денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат личному составу Вооруженных сил РФ в соответствии с законом "Об обороне" осуществляются кредитными организациями, определенными решением правительства РФ из числа уполномоченных банков, осуществляющих сопровождение государственного оборонного заказа.
Новым законом предоставляются полномочия кабмину определять отдельным решением кредитные организации, осуществляющие выплаты военнослужащим, из числа банков, созданных в соответствии с законодательством РФ и обладающих лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
При этом исключается условие отнесения данных кредитных организаций к категории уполномоченных банков, осуществляющих сопровождение государственного оборонного заказа.
Сенаторы полагают, что реализация закона позволит правительству сформировать расширенный перечень банков, осуществляющих выплаты военнослужащим.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
СФ одобрил закон об открытии банками вкладов для клиентов по биометрии