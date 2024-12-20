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В ГД рассчитывают на изменение тренда в сторону снижения банковских ставок

В ГД рассчитывают на изменение тренда в сторону снижения банковских ставок - 20.12.2024, ПРАЙМ

В ГД рассчитывают на изменение тренда в сторону снижения банковских ставок

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что рассчитывает на изменение тренда в сторону снижения банковских ставок в экономике,... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T14:48+0300

2024-12-20T14:48+0300

2024-12-20T14:48+0300

экономика

россия

госдума

анатолий аксаков

банки

ставки

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что рассчитывает на изменение тренда в сторону снижения банковских ставок в экономике, говорится в пресс-релизе комитета "Рассчитываю на изменение тренда в сторону снижения ставок. Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых является сигналом об изменении тренда. Последовательная жесткая кредитно-денежная политика дает свои результаты, и можно рассчитывать на постепенное снижение ставок в 2025 году", - говорится в пресс-релизе. Аксаков отмечает, что Банк России скорее всего, принял во внимание фактор сезонности - перед новым годом потребительская активность растет и, соответственно, поднимаются цены. Кроме того, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), хотя и с временным интервалом, но дает результаты. Идет охлаждение розничного кредитования, увеличиваются сбережения граждан, темпы роста корпоративного кредитования тоже начали снижаться, отметил он. "Сейчас переломный момент. Рассчитываю, что в январе-феврале, когда ажиотажный спрос схлынет, инфляционный тренд будет более обнадеживающим, а результаты жесткой ДКП проявятся сильнее. Тогда у Банка России будут основания для того, чтобы рассмотреть возможность снижения ключевой ставки. Надеюсь, что регулятор сможет начать снижать ставку уже в первом полугодии, а к концу 2025 года мы сможем прийти к уровню 17% годовых", - добавил Аксаков. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

https://1prime.ru/20241220/stavka-tsb-853742750.html

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россия, госдума, анатолий аксаков, банки, ставки