https://1prime.ru/20241220/tsb-853725819.html

Мексиканский ЦБ понизил ключевую ставку до 10,00%

Мексиканский ЦБ понизил ключевую ставку до 10,00% - 20.12.2024, ПРАЙМ

Мексиканский ЦБ понизил ключевую ставку до 10,00%

Мексиканский ЦБ понизил уровень ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 10,00%, ожидая роста экономики США и продолжения снижения инфляции. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T00:27+0300

2024-12-20T00:27+0300

2024-12-20T00:27+0300

банки

финансы

экономика

сша

мексика

банк мексики

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853725819.jpg?1734643622

МЕХИКО, 20 дек - ПРАЙМ. Мексиканский ЦБ понизил уровень ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 10,00%, ожидая роста экономики США и продолжения снижения инфляции. "Хотя прогноз инфляции по-прежнему требует ограничительной позиции, ее развитие предполагает целесообразным продление цикла сокращений (ставки) и снижение степени ужесточения денежно-кредитной политики. Таким образом, в присутствии всех членов единогласно решено снизить целевой показатель межбанковской процентной ставки овернайт на 25 базисных пунктов до уровня 10,00%", - говорится в сообщении на сайте регулятора. В первый год пандемии коронавируса ключевая ставка Банка Мексики снижалась до 4,25% на фоне беспрецедентного снижения экономической активности, однако после стабилизации ситуации с занятостью и восстановлением ВВП начала рост. В 2021-2023 годах ее повышали 13 раз подряд до уровня 11%, а с марта 2024 года снова началось снижение. Аналитики банка в своем решении по денежно-кредитной политике в первую очередь указали на экономику США, где Федеральная резервная система ранее также понизила ставку на 25 базисных пунктов. Они предположили, что экономика США, с которой тесно интегрирована мексиканская, продолжит рост, а доллар продолжит укрепляться. Глобальными рисками в Банке Мексики сейчас называют "возможную политику, которая обратит вспять глобальную экономическую интеграцию", ухудшение геополитической обстановки, продление инфляционного давления и большую волатильность на финансовых рынках. "После заметной слабости, которую экономика демонстрировала три предыдущих квартала, в третьем квартале 2024 года она показала более высокие темпы роста. Ожидается, что в конце года и в следующем она останется слабой. На рынке труда замедлилась занятость. Баланс рисков для экономической деятельности остается смещенным в сторону понижения", - сказано в решении ЦБ. Сообщается, что инфляция в латиноамериканской стране "следует четкой тенденции на снижение", по итогам четвертого квартала общая инфляция в Мексике должна составить 4,6% (ранее заявляли 4,7%). При этом в новом прогнозе целевой уровень инфляции 3% будет достигнут лишь во второй половине 2026 года, хотя ранее ожидалось, что это произойдет в 2025 году.

сша

мексика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, сша, мексика, банк мексики