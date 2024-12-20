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Мексиканский ЦБ понизил ключевую ставку до 10,00% - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Мексиканский ЦБ понизил ключевую ставку до 10,00%
Мексиканский ЦБ понизил ключевую ставку до 10,00% - 20.12.2024, ПРАЙМ
Мексиканский ЦБ понизил ключевую ставку до 10,00%
Мексиканский ЦБ понизил уровень ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 10,00%, ожидая роста экономики США и продолжения снижения инфляции. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T00:27+0300
2024-12-20T00:27+0300
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финансы
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МЕХИКО, 20 дек - ПРАЙМ. Мексиканский ЦБ понизил уровень ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 10,00%, ожидая роста экономики США и продолжения снижения инфляции. "Хотя прогноз инфляции по-прежнему требует ограничительной позиции, ее развитие предполагает целесообразным продление цикла сокращений (ставки) и снижение степени ужесточения денежно-кредитной политики. Таким образом, в присутствии всех членов единогласно решено снизить целевой показатель межбанковской процентной ставки овернайт на 25 базисных пунктов до уровня 10,00%", - говорится в сообщении на сайте регулятора. В первый год пандемии коронавируса ключевая ставка Банка Мексики снижалась до 4,25% на фоне беспрецедентного снижения экономической активности, однако после стабилизации ситуации с занятостью и восстановлением ВВП начала рост. В 2021-2023 годах ее повышали 13 раз подряд до уровня 11%, а с марта 2024 года снова началось снижение. Аналитики банка в своем решении по денежно-кредитной политике в первую очередь указали на экономику США, где Федеральная резервная система ранее также понизила ставку на 25 базисных пунктов. Они предположили, что экономика США, с которой тесно интегрирована мексиканская, продолжит рост, а доллар продолжит укрепляться. Глобальными рисками в Банке Мексики сейчас называют "возможную политику, которая обратит вспять глобальную экономическую интеграцию", ухудшение геополитической обстановки, продление инфляционного давления и большую волатильность на финансовых рынках. "После заметной слабости, которую экономика демонстрировала три предыдущих квартала, в третьем квартале 2024 года она показала более высокие темпы роста. Ожидается, что в конце года и в следующем она останется слабой. На рынке труда замедлилась занятость. Баланс рисков для экономической деятельности остается смещенным в сторону понижения", - сказано в решении ЦБ. Сообщается, что инфляция в латиноамериканской стране "следует четкой тенденции на снижение", по итогам четвертого квартала общая инфляция в Мексике должна составить 4,6% (ранее заявляли 4,7%). При этом в новом прогнозе целевой уровень инфляции 3% будет достигнут лишь во второй половине 2026 года, хотя ранее ожидалось, что это произойдет в 2025 году.
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банки, финансы, сша, мексика, банк мексики
Банки, Финансы, Экономика, США, МЕКСИКА, Банк Мексики
00:27 20.12.2024
 
Мексиканский ЦБ понизил ключевую ставку до 10,00%

Банк Мексики понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, ожидая роста экономики США

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МЕХИКО, 20 дек - ПРАЙМ. Мексиканский ЦБ понизил уровень ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 10,00%, ожидая роста экономики США и продолжения снижения инфляции.
"Хотя прогноз инфляции по-прежнему требует ограничительной позиции, ее развитие предполагает целесообразным продление цикла сокращений (ставки) и снижение степени ужесточения денежно-кредитной политики. Таким образом, в присутствии всех членов единогласно решено снизить целевой показатель межбанковской процентной ставки овернайт на 25 базисных пунктов до уровня 10,00%", - говорится в сообщении на сайте регулятора.
В первый год пандемии коронавируса ключевая ставка Банка Мексики снижалась до 4,25% на фоне беспрецедентного снижения экономической активности, однако после стабилизации ситуации с занятостью и восстановлением ВВП начала рост. В 2021-2023 годах ее повышали 13 раз подряд до уровня 11%, а с марта 2024 года снова началось снижение.
Аналитики банка в своем решении по денежно-кредитной политике в первую очередь указали на экономику США, где Федеральная резервная система ранее также понизила ставку на 25 базисных пунктов. Они предположили, что экономика США, с которой тесно интегрирована мексиканская, продолжит рост, а доллар продолжит укрепляться.
Глобальными рисками в Банке Мексики сейчас называют "возможную политику, которая обратит вспять глобальную экономическую интеграцию", ухудшение геополитической обстановки, продление инфляционного давления и большую волатильность на финансовых рынках.
"После заметной слабости, которую экономика демонстрировала три предыдущих квартала, в третьем квартале 2024 года она показала более высокие темпы роста. Ожидается, что в конце года и в следующем она останется слабой. На рынке труда замедлилась занятость. Баланс рисков для экономической деятельности остается смещенным в сторону понижения", - сказано в решении ЦБ.
Сообщается, что инфляция в латиноамериканской стране "следует четкой тенденции на снижение", по итогам четвертого квартала общая инфляция в Мексике должна составить 4,6% (ранее заявляли 4,7%). При этом в новом прогнозе целевой уровень инфляции 3% будет достигнут лишь во второй половине 2026 года, хотя ранее ожидалось, что это произойдет в 2025 году.
 
ЭкономикаБанкиФинансыСШАМЕКСИКАБанк Мексики
 
 
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