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Потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 2,9%

Потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 2,9% - 20.12.2024, ПРАЙМ

Потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 2,9%

Потребительские цены в Японии по итогам ноября выросли на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 2,3% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T07:58+0300

2024-12-20T07:58+0300

2024-12-20T07:58+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам ноября выросли на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 2,3% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. В ноябре потребительские цены выросли на 0,4% после роста на 0,6% в октябре. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,7% (на 2,3% месяцем ранее). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста на 2,6%. В ноябре базовые потребительские цены увеличились на 0,4% после увеличения в октябре на 0,6%.

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