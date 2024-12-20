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Туристы из России по итогам 11 месяцев лидировали среди отдыхающих в Турции - 20.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/turtsiya-853742362.html
Туристы из России по итогам 11 месяцев лидировали среди отдыхающих в Турции
Туристы из России по итогам 11 месяцев лидировали среди отдыхающих в Турции - 20.12.2024, ПРАЙМ
Туристы из России по итогам 11 месяцев лидировали среди отдыхающих в Турции
Россияне по итогам 11 месяцев текущего года лидировали среди посетивших Турцию туристов-иностранцев, только в ноябре уступив первенство гражданам Германии,... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T14:07+0300
2024-12-20T14:07+0300
экономика
турция
бизнес
россия
германия
туризм в турции
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СТАМБУЛ, 20 дек - ПРАЙМ. Россияне по итогам 11 месяцев текущего года лидировали среди посетивших Турцию туристов-иностранцев, только в ноябре уступив первенство гражданам Германии, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма. В ноябре россияне заняли третье место рейтинга иностранных туристов после граждан ФРГ и Ирана, посетивших Турцию. Согласно изученной РИА Новости статистике, за 11 месяцев года страну посетили более 50 миллионов иностранцев, что на 7% выше показателей 2023 года. Из России туристов прибыло почти на 7% больше, чем год назад - более 6,5 миллиона человек, при этом доля россиян среди других иностранцев осталась неизменной - 13,2%. На втором месте оказалась Германия (более 6,3 миллиона туристов), далее следуют Великобритания (более 4,3 миллиона), Иран (более трех миллионов) и Болгария (почти 2,7 миллиона). Только за ноябрь Турцию посетили более 2,7 миллиона иностранцев - в два раза меньше, чем в октябре. При этом больше всего туристов направила в ноябре ФРГ (более 281 тысячи человек), на втором месте - Иран (более 258 тысяч) и Россия (более 254 тысяч) туристов - на третьем месте. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой ранее неоднократно заявлял, что Турция уверенно движется к реализации цели в 61 миллион принятых туристов по итогам года. По данным минтуризма, Турцию за 9 месяцев также посетили, помимо иностранцев, более 7,3 миллиона постоянно проживающих за границей граждан страны.
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турция, бизнес, россия, германия, туризм в турции
Экономика, ТУРЦИЯ, Бизнес, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, туризм в Турции
14:07 20.12.2024
 
Туристы из России по итогам 11 месяцев лидировали среди отдыхающих в Турции

Туристы из РФ уступили немцам лидерство среди отдыхающих в Турции лишь в ноябре

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СТАМБУЛ, 20 дек - ПРАЙМ. Россияне по итогам 11 месяцев текущего года лидировали среди посетивших Турцию туристов-иностранцев, только в ноябре уступив первенство гражданам Германии, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма.
В ноябре россияне заняли третье место рейтинга иностранных туристов после граждан ФРГ и Ирана, посетивших Турцию.
Согласно изученной РИА Новости статистике, за 11 месяцев года страну посетили более 50 миллионов иностранцев, что на 7% выше показателей 2023 года. Из России туристов прибыло почти на 7% больше, чем год назад - более 6,5 миллиона человек, при этом доля россиян среди других иностранцев осталась неизменной - 13,2%. На втором месте оказалась Германия (более 6,3 миллиона туристов), далее следуют Великобритания (более 4,3 миллиона), Иран (более трех миллионов) и Болгария (почти 2,7 миллиона).
Только за ноябрь Турцию посетили более 2,7 миллиона иностранцев - в два раза меньше, чем в октябре. При этом больше всего туристов направила в ноябре ФРГ (более 281 тысячи человек), на втором месте - Иран (более 258 тысяч) и Россия (более 254 тысяч) туристов - на третьем месте.
Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой ранее неоднократно заявлял, что Турция уверенно движется к реализации цели в 61 миллион принятых туристов по итогам года. По данным минтуризма, Турцию за 9 месяцев также посетили, помимо иностранцев, более 7,3 миллиона постоянно проживающих за границей граждан страны.
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