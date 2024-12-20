https://1prime.ru/20241220/turtsiya-853742362.html

Туристы из России по итогам 11 месяцев лидировали среди отдыхающих в Турции

Туристы из России по итогам 11 месяцев лидировали среди отдыхающих в Турции - 20.12.2024, ПРАЙМ

Туристы из России по итогам 11 месяцев лидировали среди отдыхающих в Турции

Россияне по итогам 11 месяцев текущего года лидировали среди посетивших Турцию туристов-иностранцев, только в ноябре уступив первенство гражданам Германии,... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T14:07+0300

2024-12-20T14:07+0300

2024-12-20T14:07+0300

экономика

турция

бизнес

россия

германия

туризм в турции

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/06/841450637_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_197058c1ff64adb78b19b479ec163282.jpg

СТАМБУЛ, 20 дек - ПРАЙМ. Россияне по итогам 11 месяцев текущего года лидировали среди посетивших Турцию туристов-иностранцев, только в ноябре уступив первенство гражданам Германии, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма. В ноябре россияне заняли третье место рейтинга иностранных туристов после граждан ФРГ и Ирана, посетивших Турцию. Согласно изученной РИА Новости статистике, за 11 месяцев года страну посетили более 50 миллионов иностранцев, что на 7% выше показателей 2023 года. Из России туристов прибыло почти на 7% больше, чем год назад - более 6,5 миллиона человек, при этом доля россиян среди других иностранцев осталась неизменной - 13,2%. На втором месте оказалась Германия (более 6,3 миллиона туристов), далее следуют Великобритания (более 4,3 миллиона), Иран (более трех миллионов) и Болгария (почти 2,7 миллиона). Только за ноябрь Турцию посетили более 2,7 миллиона иностранцев - в два раза меньше, чем в октябре. При этом больше всего туристов направила в ноябре ФРГ (более 281 тысячи человек), на втором месте - Иран (более 258 тысяч) и Россия (более 254 тысяч) туристов - на третьем месте. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой ранее неоднократно заявлял, что Турция уверенно движется к реализации цели в 61 миллион принятых туристов по итогам года. По данным минтуризма, Турцию за 9 месяцев также посетили, помимо иностранцев, более 7,3 миллиона постоянно проживающих за границей граждан страны.

https://1prime.ru/20241205/turizm-853347206.html

турция

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, бизнес, россия, германия, туризм в турции