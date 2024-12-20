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ВСУ нанесли ракетный удар по курскому городу Рыльск

ВСУ нанесли ракетный удар по курскому городу Рыльск - 20.12.2024, ПРАЙМ

ВСУ нанесли ракетный удар по курскому городу Рыльск

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T16:49+0300

2024-12-20T16:49+0300

2024-12-20T16:53+0300

происшествия

россия

всу

удар

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."ВСУ нанесен ракетный удар по городу Рыльску. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения. Нахожусь в Москве на заседании Госсовета. Сразу после его завершения выдвинусь в сторону Рыльска", - написал он в своем аккаунте в Telegram.Хинштейн также отметил, что на место происшествия также выехал зампредседателя правительства Курской области и его заместители. Оперативные и экстренные службы, а также МЧС уже работают на месте.Он также добавил, что правительство региона окажет всю необходимую помощь пострадавшим и членам их семей в результате ракетного удара по городу Рыльску.

https://1prime.ru/20241220/udar-853742232.html

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россия, всу, удар