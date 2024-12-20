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В Кремле напомнили слова Путина об ответе на удары западным оружием - 20.12.2024, ПРАЙМ
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В Кремле напомнили слова Путина об ответе на удары западным оружием
В Кремле напомнили слова Путина об ответе на удары западным оружием - 20.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле напомнили слова Путина об ответе на удары западным оружием
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил слова президента России Владимира Путина об ответе на удары западным оружием по российской территории. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T13:19+0300
2024-12-20T13:19+0300
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил слова президента России Владимира Путина об ответе на удары западным оружием по российской территории. Об этом он сообщил в беседе с журналистами."И вы знаете, такие удары по территории РФ наносились. И вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ. Вот в русле чего президент говорил об этом. Вы видите, что ответы следуют, как и говорил президент", - подчеркнул официальный представитель Кремля.По словам Пескова, российский лидер еще летом озвучил позицию Москвы по этому вопросу.Ранее в рамках ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин предложил западным экспертам дуэль, предложив выбрать цель в Киеве и попытаться перехватить удар, нанесенный "Орешником".
https://1prime.ru/20241220/putin-853738004.html
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россия, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
13:19 20.12.2024
 
В Кремле напомнили слова Путина об ответе на удары западным оружием

В Кремле напомнили слова Путина об ответе на удары западным оружием по России

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил слова президента России Владимира Путина об ответе на удары западным оружием по российской территории. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
"И вы знаете, такие удары по территории РФ наносились. И вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ. Вот в русле чего президент говорил об этом. Вы видите, что ответы следуют, как и говорил президент", - подчеркнул официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, российский лидер еще летом озвучил позицию Москвы по этому вопросу.
Ранее в рамках ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин предложил западным экспертам дуэль, предложив выбрать цель в Киеве и попытаться перехватить удар, нанесенный "Орешником".
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
В США раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу словами об "Орешнике"
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ПолитикаРОССИЯДмитрий Песков
 
 
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