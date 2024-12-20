https://1prime.ru/20241220/udary-853740345.html

В Кремле напомнили слова Путина об ответе на удары западным оружием

В Кремле напомнили слова Путина об ответе на удары западным оружием - 20.12.2024, ПРАЙМ

В Кремле напомнили слова Путина об ответе на удары западным оружием

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил слова президента России Владимира Путина об ответе на удары западным оружием по российской территории. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T13:19+0300

2024-12-20T13:19+0300

2024-12-20T13:19+0300

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил слова президента России Владимира Путина об ответе на удары западным оружием по российской территории. Об этом он сообщил в беседе с журналистами."И вы знаете, такие удары по территории РФ наносились. И вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ. Вот в русле чего президент говорил об этом. Вы видите, что ответы следуют, как и говорил президент", - подчеркнул официальный представитель Кремля.По словам Пескова, российский лидер еще летом озвучил позицию Москвы по этому вопросу.Ранее в рамках ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин предложил западным экспертам дуэль, предложив выбрать цель в Киеве и попытаться перехватить удар, нанесенный "Орешником".

https://1prime.ru/20241220/putin-853738004.html

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россия, дмитрий песков