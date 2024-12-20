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Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа

Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа - 20.12.2024, ПРАЙМ

Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы, через свою... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T16:18+0300

2024-12-20T16:18+0300

2024-12-20T16:18+0300

украина

словакия

европа

владимир зеленский

роберт фицо

транзит газа через украину

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БРАТИСЛАВА, 20 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы, через свою территорию в Европу. “Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт”, - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.По его словам, Словакия оказывает Украине помощь и рассчитывает на взаимность. По словам Фицо, это не должно быть исключительно “односторонним движением” - необходима и ответная солидарность.Ранее он сообщил, что Владимир Зеленский исключает возможность транзита любого газа через Украину в следующем году. Однако, по мнению премьера Словакии, есть различные технические варианты, которые позволили бы продолжить транзит газа по этому маршруту. Если транзит будет остановлен, газ для Европы неминуемо подорожает, добавил он. Договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года, и в Киеве неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать. Ежедневно объем транзита составляет порядка 40 миллионов кубов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://1prime.ru/20241219/gaz-853722967.html

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словакия

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украина, словакия, европа, владимир зеленский, роберт фицо, транзит газа через украину