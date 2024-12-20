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Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа
Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа - 20.12.2024, ПРАЙМ
Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы, через свою... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T16:18+0300
2024-12-20T16:18+0300
украина
словакия
европа
владимир зеленский
роберт фицо
транзит газа через украину
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БРАТИСЛАВА, 20 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы, через свою территорию в Европу. “Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт”, - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.По его словам, Словакия оказывает Украине помощь и рассчитывает на взаимность. По словам Фицо, это не должно быть исключительно “односторонним движением” - необходима и ответная солидарность.Ранее он сообщил, что Владимир Зеленский исключает возможность транзита любого газа через Украину в следующем году. Однако, по мнению премьера Словакии, есть различные технические варианты, которые позволили бы продолжить транзит газа по этому маршруту. Если транзит будет остановлен, газ для Европы неминуемо подорожает, добавил он. Договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года, и в Киеве неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать. Ежедневно объем транзита составляет порядка 40 миллионов кубов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
https://1prime.ru/20241219/gaz-853722967.html
украина
словакия
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украина, словакия, европа, владимир зеленский, роберт фицо, транзит газа через украину
УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, транзит газа через Украину
16:18 20.12.2024
 
Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа

Премьер Словакии пригрозил Украине конфликтом из-за отказа от транзита газа

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
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БРАТИСЛАВА, 20 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы, через свою территорию в Европу.
“Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт”, - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.
По его словам, Словакия оказывает Украине помощь и рассчитывает на взаимность. По словам Фицо, это не должно быть исключительно “односторонним движением” - необходима и ответная солидарность.
Ранее он сообщил, что Владимир Зеленский исключает возможность транзита любого газа через Украину в следующем году. Однако, по мнению премьера Словакии, есть различные технические варианты, которые позволили бы продолжить транзит газа по этому маршруту. Если транзит будет остановлен, газ для Европы неминуемо подорожает, добавил он.
Договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года, и в Киеве неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать. Ежедневно объем транзита составляет порядка 40 миллионов кубов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
Газовые трубы - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Зеленский сделал заявление о транзите российского газа в Европу
Вчера, 19:53
 
УКРАИНАСЛОВАКИЯЕВРОПАВладимир ЗеленскийРоберт Фицотранзит газа через Украину
 
 
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