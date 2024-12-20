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ФАС проверит обоснованность повышения цен на пищевую упаковку
ФАС проверит обоснованность повышения цен на пищевую упаковку - 20.12.2024, ПРАЙМ
ФАС проверит обоснованность повышения цен на пищевую упаковку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос производителю пищевой упаковки "Упаковочные системы" (бывшее подразделение Tetra Pak в РФ) и... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T17:24+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос производителю пищевой упаковки "Упаковочные системы" (бывшее подразделение Tetra Pak в РФ) и проанализирует обоснованность повышения цен на продукцию, сообщило ведомство. "ФАС направила запрос производителю упаковки для продуктов питания. Служба проанализирует причины повышения цен на продукцию АО "Упаковочные системы", информация о котором ранее появилась в СМИ", - говорится в сообщении. "В случае если полученные данные будут свидетельствовать о необоснованном повышении цен, ФАС проверит действия компании на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства", - добавило ведомство. Летом 2022 года головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak сообщила, что больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России и передает свое российское подразделение местному руководству, которое продолжило работу как независимая компания, а осенью переименовалось в "Упаковочные системы".
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россия, фас рф, упаковка, цены
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, упаковка, цены
ФАС проверит обоснованность повышения цен на пищевую упаковку
ФАС проверит обоснованность повышения цен производителем пищевой упаковки
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос производителю пищевой упаковки "Упаковочные системы" (бывшее подразделение Tetra Pak в РФ) и проанализирует обоснованность повышения цен на продукцию, сообщило ведомство.
"ФАС направила запрос производителю упаковки для продуктов питания. Служба проанализирует причины повышения цен на продукцию АО "Упаковочные системы", информация о котором ранее появилась в СМИ", - говорится в сообщении.
"В случае если полученные данные будут свидетельствовать о необоснованном повышении цен, ФАС проверит действия компании на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства", - добавило ведомство.
Летом 2022 года головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak сообщила, что больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России и передает свое российское подразделение местному руководству, которое продолжило работу как независимая компания, а осенью переименовалось в "Упаковочные системы".
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