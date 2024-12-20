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НСА представил приложение для страхования урожая в России

НСА представил приложение для страхования урожая в России - 20.12.2024, ПРАЙМ

НСА представил приложение для страхования урожая в России

Мобильное приложение "Агроэкспертиза", разработанное по заказу Национального союза агростраховщиков, представлено специалистам страховых компаний союза,... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T19:37+0300

2024-12-20T19:37+0300

2024-12-20T19:37+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Мобильное приложение "Агроэкспертиза", разработанное по заказу Национального союза агростраховщиков, представлено специалистам страховых компаний союза, говорится в пресс-релизе Национального союза агростраховщиков (НСА). "Для агростраховщиков России впервые создан цифровой инструмент, облегчающий проведение осмотров полей и анализ данных при заключении страховых договоров и урегулировании страховых случаев. Мобильное приложение "Агроэкспертиза", разработанное по заказу Национального союза агростраховщиков, представлено специалистам страховых компаний НСА", - указывается в сообщении. "Данный проект, реализованный НСА в текущем году, – очередной этап цифровизации основных процедур агрострахования для их дальнейшего упрощения, повышения удобства для агрария и агростраховщика. Новый цифровой инструмент позволяет соединить в режиме реального времени эксперта, проводящего осмотр полей, не только с соответствующим отделом в страховой компании, но и с системами космического мониторинга посевов. Это иной уровень пространственной организации данных о застрахованных посевах", - сказал президент НСА Корней Биждов. Как пояснили в НСА, эксперту может быть поставлено задание выехать в ту или иную точку поля, состояние которой вызывает вопросы у страховой компании при взгляде из космоса, и загрузить в систему результаты осмотра. Сведения в виде фото-, видеоматериалов и комментариев сохранятся в системе, связанной с системой космического мониторинга у страховщика, в привязке к данной геолокации, дате и времени осмотра. В качестве эксперта может при определенных условиях выступить и сам сельхозпроизводитель, который сможет оперативно выехать на поле, поврежденное градом или заморозками, и зафиксировать для страховщика происходящее с посевами в конкретных точках: система свяжет эти данные со спутниковой картой, и страховщику будут ясны масштаб и основные контуры события, добавили там же. "Приложение максимально учитывает технические возможности в каждом регионе и поддерживается на всех основных мобильных платформах (iOS, Android), для зон без покрытия мобильной связью возможна и работа в офлайн-режиме (с синхронизацией данных после выхода в интернет)… Это сделает страхование посевов более доступным для аграриев. В 2025 году начнется применение нового инструмента на практике", - сказал Биждов.

https://1prime.ru/20241206/toplivo-853388097.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нса, сельское хозяйство