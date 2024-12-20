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В финской Valio сообщили о возможной утечке данных сотрудников - 20.12.2024, ПРАЙМ
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В финской Valio сообщили о возможной утечке данных сотрудников
В финской Valio сообщили о возможной утечке данных сотрудников - 20.12.2024, ПРАЙМ
В финской Valio сообщили о возможной утечке данных сотрудников
Системы одной из крупнейших в Финляндии компаний-производителей продуктов питания Valio подверглись взлому, который мог привести к утечке данных более пяти... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T21:03+0300
2024-12-20T21:03+0300
финляндия
valio
утечка данных
хакеры
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Системы одной из крупнейших в Финляндии компаний-производителей продуктов питания Valio подверглись взлому, который мог привести к утечке данных более пяти тысяч сотрудников, говорится в пресс-релизе на сайте компании. "В четверг, 12 декабря 2024 года, системы компании Valio... подверглись атаке. Девятнадцатого декабря 2024 года в ходе расследования инцидента Valio узнала, что злоумышленник, предположительно, мог получить доступ к именам, персональным идентификационным номерам, информации о зарплате и номерах счетов всех сотрудников Valio, работающих в Финляндии... По актуальным сведениям, взлом данных затронул более 5 тысяч сотрудников", - говорится в публикации. Как отмечает компания, злоумышленник смог проникнуть в систему, взломав аккаунт партнера Valio по IT-услугам. Согласно юристу компании Юхи Хёлття, чьи слова приводит финский общественный вещатель Yle, злоумышленник зашифровал украденные им файлы, в связи с чем для более точного выяснения произошедшего потребуется некоторое время. Юрист указывает, что злоумышленник мог использовать программу-вымогатель. Полиция начала предварительное расследование инцидента.
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финляндия, valio, утечка данных, хакеры
ФИНЛЯНДИЯ, Valio, утечка данных, хакеры
21:03 20.12.2024
 
В финской Valio сообщили о возможной утечке данных сотрудников

Valio: взлом систем компании мог привести к утечке данных пяти тысяч сотрудников

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Системы одной из крупнейших в Финляндии компаний-производителей продуктов питания Valio подверглись взлому, который мог привести к утечке данных более пяти тысяч сотрудников, говорится в пресс-релизе на сайте компании.
"В четверг, 12 декабря 2024 года, системы компании Valio... подверглись атаке. Девятнадцатого декабря 2024 года в ходе расследования инцидента Valio узнала, что злоумышленник, предположительно, мог получить доступ к именам, персональным идентификационным номерам, информации о зарплате и номерах счетов всех сотрудников Valio, работающих в Финляндии... По актуальным сведениям, взлом данных затронул более 5 тысяч сотрудников", - говорится в публикации.
Как отмечает компания, злоумышленник смог проникнуть в систему, взломав аккаунт партнера Valio по IT-услугам. Согласно юристу компании Юхи Хёлття, чьи слова приводит финский общественный вещатель Yle, злоумышленник зашифровал украденные им файлы, в связи с чем для более точного выяснения произошедшего потребуется некоторое время. Юрист указывает, что злоумышленник мог использовать программу-вымогатель.
Полиция начала предварительное расследование инцидента.
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