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Глава ЦБ выразила обеспокоенность из-за волатильности на валютном рынке - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Глава ЦБ выразила обеспокоенность из-за волатильности на валютном рынке
Глава ЦБ выразила обеспокоенность из-за волатильности на валютном рынке - 20.12.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ выразила обеспокоенность из-за волатильности на валютном рынке
Банк России беспокоит волатильность на валютном рынке из-за внешних ограничений, но курс останется плавающим, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:36+0300
2024-12-20T15:47+0300
банк россии
эльвира набиуллина
волатильность
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Банк России беспокоит волатильность на валютном рынке из-за внешних ограничений, но курс останется плавающим, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."У нас будет повышенная волатильность курса, она наблюдается в силу внешних ограничений. Мы это учитываем. Это не значит, что нас волатильность курса не беспокоит. Есть определенная сегментация на валютном рынке. Мы все это понимаем, но считаем при этом, что курс должен остаться плавающим, тогда будет больше доверя к его рыночному характеру", - сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
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эльвира набиуллина, волатильность
Банк России, Эльвира Набиуллина, волатильность
15:36 20.12.2024 (обновлено: 15:47 20.12.2024)
 
Глава ЦБ выразила обеспокоенность из-за волатильности на валютном рынке

Набиуллина: ЦБ беспокоит волатильность на валютном рынке из-за внешних ограничений

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкП/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Банк России беспокоит волатильность на валютном рынке из-за внешних ограничений, но курс останется плавающим, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"У нас будет повышенная волатильность курса, она наблюдается в силу внешних ограничений. Мы это учитываем. Это не значит, что нас волатильность курса не беспокоит. Есть определенная сегментация на валютном рынке. Мы все это понимаем, но считаем при этом, что курс должен остаться плавающим, тогда будет больше доверя к его рыночному характеру", - сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллинаволатильность
 
 
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