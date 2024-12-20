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Глава ЦБ выразила обеспокоенность из-за волатильности на валютном рынке

Глава ЦБ выразила обеспокоенность из-за волатильности на валютном рынке - 20.12.2024, ПРАЙМ

Глава ЦБ выразила обеспокоенность из-за волатильности на валютном рынке

Банк России беспокоит волатильность на валютном рынке из-за внешних ограничений, но курс останется плавающим, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T15:36+0300

2024-12-20T15:36+0300

2024-12-20T15:47+0300

банк россии

эльвира набиуллина

волатильность

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Банк России беспокоит волатильность на валютном рынке из-за внешних ограничений, но курс останется плавающим, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."У нас будет повышенная волатильность курса, она наблюдается в силу внешних ограничений. Мы это учитываем. Это не значит, что нас волатильность курса не беспокоит. Есть определенная сегментация на валютном рынке. Мы все это понимаем, но считаем при этом, что курс должен остаться плавающим, тогда будет больше доверя к его рыночному характеру", - сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эльвира набиуллина, волатильность