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ЦБ объявит параметры отложенных на 2025 год покупок валюты

ЦБ объявит параметры отложенных на 2025 год покупок валюты - 20.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ объявит параметры отложенных на 2025 год покупок валюты

Банк России на следующей неделе объявит параметры отложенных на 2025 год операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, сообщила глава... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T17:08+0300

2024-12-20T17:08+0300

2024-12-20T17:08+0300

банк россии

иностранная валюта

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Банк России на следующей неделе объявит параметры отложенных на 2025 год операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Курс у нас плавающий, у нас нет цели поддерживать его на определенном уровне. Мы с этой точки зрения осуществляем валютные интервенции. А приостановка покупки валюты в части бюджетного правила - тоже в некотором смысле валютные интервенции, если риски финансовой стабильности есть... Сейчас мы таких рисков не видим, но тем не менее о том, как будут проходить операции зеркалирования, мы на следующей неделе объявим уже все параметры на 2025 год", - сказала она на пресс-конференции в пятницу. Банк России принял решение с 28 ноября и до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Отложенные операции регулятор пообещал провести в течение 2025 года. Согласно расчетам РИА Новости, объем этих отложенных покупок составит 117 миллиардов рублей. При этом ЦБ продолжает в соответствии с ранее анонсированным порядком проводить на внутреннем валютном рынке операции, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Во втором полугодии текущего года за счет отложенных в 2023 году операций регулятор к операциям в интересах Минфина добавляет продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день.

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