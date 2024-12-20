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Венгрия договорилась с США о приостановке для нее санкций против ГПБ
Венгрия договорилась с США о приостановке для нее санкций против ГПБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
Венгрия договорилась с США о приостановке для нее санкций против ГПБ
Будапешт договорился с Вашингтоном о приостановке для него санкций против Газпромбанка и с Россией — об альтернативном способе оплаты газа. Об этом сообщил... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T19:26+0300
2024-12-20T19:26+0300
2024-12-20T19:46+0300
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БУДАПЕШТ, 20 дек - ПРАЙМ. Будапешт договорился с Вашингтоном о приостановке для него санкций против Газпромбанка и с Россией — об альтернативном способе оплаты газа. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. приводит слова Орбана агентство MTIПо его словам, удалось договориться с американцами о том, что санкции в отношении Газпромбанка будут приостановлены на три месяца, "так что там опасность устранена". Также Венгрия договорилась с Россией об альтернативном способе оплаты поставок газа, добавил он.
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венгрия, сша, газпромбанк
ВЕНГРИЯ, США, Газпромбанк
Венгрия договорилась с США о приостановке для нее санкций против ГПБ
Венгрия договорилась с США о приостановке для нее санкций против ГПБ на 3 месяца
БУДАПЕШТ, 20 дек - ПРАЙМ. Будапешт договорился с Вашингтоном о приостановке для него санкций против Газпромбанка и с Россией — об альтернативном способе оплаты газа. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. приводит слова Орбана агентство MTI
По его словам, удалось договориться с американцами о том, что санкции в отношении Газпромбанка будут приостановлены на три месяца, "так что там опасность устранена". Также Венгрия договорилась с Россией об альтернативном способе оплаты поставок газа, добавил он.
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