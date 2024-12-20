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Ставки по вкладам в России зафиксируются на пике, считают в ВТБ

Ставки по вкладам в России зафиксируются на пике, считают в ВТБ - 20.12.2024, ПРАЙМ

Ставки по вкладам в России зафиксируются на пике, считают в ВТБ

Ставки по вкладам в РФ зафиксируются на пике и не будут значительно меняться в течение года после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, а... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T14:50+0300

2024-12-20T14:50+0300

2024-12-20T14:50+0300

экономика

россия

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ставка банка россии

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Ставки по вкладам в РФ зафиксируются на пике и не будут значительно меняться в течение года после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, а стоимость розничных кредитов, вероятно, останется на прежнем уровне, сообщила пресс-служба ВТБ. "После решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% ставки по накопительным продуктам зафиксируются на пиковых значениях", - сообщает банк со ссылкой на слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Георгия Горшкова. Пресс-служба напомнила, что на этой неделе банки улучшили свои условия для вкладчиков, при этом ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях на короткие сроки для новых и текущих клиентов до 24% годовых. "В банке ожидают, что такие значения станут для рынка пиковыми и в течение следующего года не будут значительно меняться", - сообщила пресс-служба. "Стоимость розничных кредитов после сохранения ключевой ставки, вероятно, останется на прежнем уровне. Тем не менее, решения игроков будут зависеть от общей стоимости фондирования, которая может измениться. В любом случае розничное кредитование станет в следующем году "неприступной крепостью" и покажет радикальное снижение в объемах продаж", - говорится в релизе. ВТБ сообщает, что пока не принял решение по условиям своих розничных кредитных продуктов. "Банк будет ориентироваться на общую стоимость фондирования и динамику портфелей, стремясь не допустить излишней финансовой нагрузки на клиентов", - отметила пресс-служба. Согласно прогнозам кредитной организации, в 2025 году банки выдадут физлицам около 9,5 триллиона рублей - почти на 30% ниже, чем в этом году. Рынок розничных сбережений в России по итогам 2024 года вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 триллиона рублей. В следующем году темп роста замедлится, его основу составят процентные выплаты по вкладам 2024 года. Тем не менее, рост рынка превысит 21%, портфель средств населения может достичь 68,4 триллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, ставка банка россии, ставки