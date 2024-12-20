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"Финуслуги" отметили рост спроса на вклады после решения ЦБ
"Финуслуги" отметили рост спроса на вклады после решения ЦБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
"Финуслуги" отметили рост спроса на вклады после решения ЦБ
После сохранения Банком России ключевой ставки на уровне в 21% спрос на открытие вкладов подскочил в несколько раз по сравнению со средними показателями,... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T20:09+0300
2024-12-20T20:09+0300
2024-12-20T20:09+0300
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ставка банка россии
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. После сохранения Банком России ключевой ставки на уровне в 21% спрос на открытие вкладов подскочил в несколько раз по сравнению со средними показателями, сообщила пресс-служба маркетплейса "Финуслуги". ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. "После решения Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 21% на Финуслугах фиксируется всплеск активности клиентов в несколько раз от средних показателей. Рост связан с повышенным спросом на открытие вкладов. Вероятно, это продиктовано ожиданиями коррекции ставок, поскольку их средний уровень превышает уровень ключевой", - сообщила пресс-служба маркетплейса. Там также отметили, что на этой неделе индекс вкладов, которые можно открыть на данном маркетплейсе, впервые с начала расчетов в 2022 году, превысил отметку в 23% и достиг рекордного значения. Индекс по вкладам на три месяца, как сообщила пресс-служба, достиг 21,93%, по вкладам на полгода – 23,04%, по вкладам на год – 22,75%. "Согласно данным на 20 декабря 2024 года средняя доходность депозитов на 3 месяца в топ-20 банков составила 21,91%, на полгода - 22,47%, на год - 21,35%", - говорится в сообщении. После повышения ключевой ставки в октябре до 21% индекс ставок по трехмесячным вкладам вырос на 2,97 процентного пункта, по полугодовым - на 2,85 процентного пункта, по годовым - на 2,82 процентного пункта, что значительно выше предыдущего шага повышения ключевой ставки. Темпы роста краткосрочных вкладов в топ-20 опередили годовые вклады, добавили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20241220/reshetnikov-853759173.html
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россия, банковские вклады, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, банковские вклады, ставка Банка России
"Финуслуги" отметили рост спроса на вклады после решения ЦБ
"Финуслуги": спрос на вклады вырос в несколько раз после решения ЦБ по ставке
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. После сохранения Банком России ключевой ставки на уровне в 21% спрос на открытие вкладов подскочил в несколько раз по сравнению со средними показателями, сообщила пресс-служба маркетплейса "Финуслуги".
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
"После решения Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 21% на Финуслугах фиксируется всплеск активности клиентов в несколько раз от средних показателей. Рост связан с повышенным спросом на открытие вкладов. Вероятно, это продиктовано ожиданиями коррекции ставок, поскольку их средний уровень превышает уровень ключевой", - сообщила пресс-служба маркетплейса.
Там также отметили, что на этой неделе индекс вкладов, которые можно открыть на данном маркетплейсе, впервые с начала расчетов в 2022 году, превысил отметку в 23% и достиг рекордного значения. Индекс по вкладам на три месяца, как сообщила пресс-служба, достиг 21,93%, по вкладам на полгода – 23,04%, по вкладам на год – 22,75%.
"Согласно данным на 20 декабря 2024 года средняя доходность депозитов на 3 месяца в топ-20 банков составила 21,91%, на полгода - 22,47%, на год - 21,35%", - говорится в сообщении.
После повышения ключевой ставки в октябре до 21% индекс ставок по трехмесячным вкладам вырос на 2,97 процентного пункта, по полугодовым - на 2,85 процентного пункта, по годовым - на 2,82 процентного пункта, что значительно выше предыдущего шага повышения ключевой ставки. Темпы роста краткосрочных вкладов в топ-20 опередили годовые вклады, добавили в пресс-службе.
Решетников прокомментировал решение ЦБ сохранить уровень ключевой ставки