Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Финуслуги" отметили рост спроса на вклады после решения ЦБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/vklady-853759503.html
"Финуслуги" отметили рост спроса на вклады после решения ЦБ
"Финуслуги" отметили рост спроса на вклады после решения ЦБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
"Финуслуги" отметили рост спроса на вклады после решения ЦБ
После сохранения Банком России ключевой ставки на уровне в 21% спрос на открытие вкладов подскочил в несколько раз по сравнению со средними показателями,... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T20:09+0300
2024-12-20T20:09+0300
экономика
россия
банковские вклады
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_6729ef659901edff8ea96c7f1ac31d14.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. После сохранения Банком России ключевой ставки на уровне в 21% спрос на открытие вкладов подскочил в несколько раз по сравнению со средними показателями, сообщила пресс-служба маркетплейса "Финуслуги". ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. "После решения Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 21% на Финуслугах фиксируется всплеск активности клиентов в несколько раз от средних показателей. Рост связан с повышенным спросом на открытие вкладов. Вероятно, это продиктовано ожиданиями коррекции ставок, поскольку их средний уровень превышает уровень ключевой", - сообщила пресс-служба маркетплейса. Там также отметили, что на этой неделе индекс вкладов, которые можно открыть на данном маркетплейсе, впервые с начала расчетов в 2022 году, превысил отметку в 23% и достиг рекордного значения. Индекс по вкладам на три месяца, как сообщила пресс-служба, достиг 21,93%, по вкладам на полгода – 23,04%, по вкладам на год – 22,75%. "Согласно данным на 20 декабря 2024 года средняя доходность депозитов на 3 месяца в топ-20 банков составила 21,91%, на полгода - 22,47%, на год - 21,35%", - говорится в сообщении. После повышения ключевой ставки в октябре до 21% индекс ставок по трехмесячным вкладам вырос на 2,97 процентного пункта, по полугодовым - на 2,85 процентного пункта, по годовым - на 2,82 процентного пункта, что значительно выше предыдущего шага повышения ключевой ставки. Темпы роста краткосрочных вкладов в топ-20 опередили годовые вклады, добавили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20241220/reshetnikov-853759173.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aa4af2337163d6177614d16a64000a70.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банковские вклады, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, банковские вклады, ставка Банка России
20:09 20.12.2024
 
"Финуслуги" отметили рост спроса на вклады после решения ЦБ

"Финуслуги": спрос на вклады вырос в несколько раз после решения ЦБ по ставке

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. После сохранения Банком России ключевой ставки на уровне в 21% спрос на открытие вкладов подскочил в несколько раз по сравнению со средними показателями, сообщила пресс-служба маркетплейса "Финуслуги".
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
"После решения Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 21% на Финуслугах фиксируется всплеск активности клиентов в несколько раз от средних показателей. Рост связан с повышенным спросом на открытие вкладов. Вероятно, это продиктовано ожиданиями коррекции ставок, поскольку их средний уровень превышает уровень ключевой", - сообщила пресс-служба маркетплейса.
Там также отметили, что на этой неделе индекс вкладов, которые можно открыть на данном маркетплейсе, впервые с начала расчетов в 2022 году, превысил отметку в 23% и достиг рекордного значения. Индекс по вкладам на три месяца, как сообщила пресс-служба, достиг 21,93%, по вкладам на полгода – 23,04%, по вкладам на год – 22,75%.
"Согласно данным на 20 декабря 2024 года средняя доходность депозитов на 3 месяца в топ-20 банков составила 21,91%, на полгода - 22,47%, на год - 21,35%", - говорится в сообщении.
После повышения ключевой ставки в октябре до 21% индекс ставок по трехмесячным вкладам вырос на 2,97 процентного пункта, по полугодовым - на 2,85 процентного пункта, по годовым - на 2,82 процентного пункта, что значительно выше предыдущего шага повышения ключевой ставки. Темпы роста краткосрочных вкладов в топ-20 опередили годовые вклады, добавили в пресс-службе.
Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
Решетников прокомментировал решение ЦБ сохранить уровень ключевой ставки
20:04
 
ЭкономикаРОССИЯбанковские вкладыставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала