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Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ
Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T18:22+0300
2024-12-20T18:22+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.12.2024, 17-42 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 76.63) и диапазона оценки рыночных рисков (до 81.977716 руб., эквивалентно ставке 25.5 %) ценной бумаги VTBR (ВТБ ао)", - говорится в сообщении. К 18.12 мск акции ВТБ росли на 10,6%, до 72,93 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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биржевые торги, российский рынок акций, мосбиржа, акции, втб
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, Мосбиржа, Акции, ВТБ
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ
Мосбиржа повысила до 76.63 границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.12.2024, 17-42 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 76.63) и диапазона оценки рыночных рисков (до 81.977716 руб., эквивалентно ставке 25.5 %) ценной бумаги VTBR (ВТБ ао)", - говорится в сообщении.
К 18.12 мск акции ВТБ росли на 10,6%, до 72,93 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Новатэка"