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Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ
Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T18:22+0300
2024-12-20T18:22+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
мосбиржа
акции
втб
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.12.2024, 17-42 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 76.63) и диапазона оценки рыночных рисков (до 81.977716 руб., эквивалентно ставке 25.5 %) ценной бумаги VTBR (ВТБ ао)", - говорится в сообщении. К 18.12 мск акции ВТБ росли на 10,6%, до 72,93 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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биржевые торги, российский рынок акций, мосбиржа, акции, втб
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, Мосбиржа, Акции, ВТБ
18:22 20.12.2024
 
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ

Мосбиржа повысила до 76.63 границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.12.2024, 17-42 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 76.63) и диапазона оценки рыночных рисков (до 81.977716 руб., эквивалентно ставке 25.5 %) ценной бумаги VTBR (ВТБ ао)", - говорится в сообщении.
К 18.12 мск акции ВТБ росли на 10,6%, до 72,93 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
Офисный центр нефтегазовой компании ПАО Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Новатэка"
18:06
 
Экономикабиржевые торгироссийский рынок акцийМосбиржаАкцииВТБ
 
 
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