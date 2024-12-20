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Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ - 20.12.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ

Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T18:22+0300

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2024-12-20T18:22+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ВТБ. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.12.2024, 17-42 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 76.63) и диапазона оценки рыночных рисков (до 81.977716 руб., эквивалентно ставке 25.5 %) ценной бумаги VTBR (ВТБ ао)", - говорится в сообщении. К 18.12 мск акции ВТБ росли на 10,6%, до 72,93 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

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биржевые торги, российский рынок акций, мосбиржа, акции, втб