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Россия и прикаспийские страны продлят запрет на вылов осетровых

Россия и прикаспийские страны продлят запрет на вылов осетровых - 20.12.2024, ПРАЙМ

Россия и прикаспийские страны продлят запрет на вылов осетровых

Астрахань принимала 8-ю сессию Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T12:10+0300

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рыба

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Астрахань принимала 8-ю сессию Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами, где было принято решение продлить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2025 год, сообщает Росрыболовство. "Стороны согласились продлить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2025 год и не устанавливать на 2025 год квоты экспорта на икру и мясо осетровых видов рыб. Вылов осетровых в будущем году, как и ранее, будет осуществляться только в целях научных исследований и искусственного воспроизводства. Для защиты рыбных запасов прикаспийские страны синхронизируют мероприятия по рыбоохране и искусственному воспроизводству", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства. Соответствующий запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб также действовал в 2024 году. Отмечается, что представители всех прикаспийских государств участвовали в комиссии. В ходе мероприятий были обсуждены итоги рыбохозяйственной деятельности в 2023 году, вопросы совместных исследований и выпусков молоди осетровых рыб, а также были обсуждены и согласованы объемы вылова в 2025 году. По итогам сессии был подписан протокол заседания комиссии. В сентябре 2014 года в Астрахани президентами всех прикаспийских государств было подписано Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря.

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россия, рыба