Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и прикаспийские страны продлят запрет на вылов осетровых - 20.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241220/vylov-853736699.html
Россия и прикаспийские страны продлят запрет на вылов осетровых
Россия и прикаспийские страны продлят запрет на вылов осетровых - 20.12.2024, ПРАЙМ
Россия и прикаспийские страны продлят запрет на вылов осетровых
Астрахань принимала 8-ю сессию Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T12:10+0300
2024-12-20T12:11+0300
россия
рыба
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/51/762745108_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_6f2388930142fcca78c75fc199f222ac.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Астрахань принимала 8-ю сессию Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами, где было принято решение продлить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2025 год, сообщает Росрыболовство. "Стороны согласились продлить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2025 год и не устанавливать на 2025 год квоты экспорта на икру и мясо осетровых видов рыб. Вылов осетровых в будущем году, как и ранее, будет осуществляться только в целях научных исследований и искусственного воспроизводства. Для защиты рыбных запасов прикаспийские страны синхронизируют мероприятия по рыбоохране и искусственному воспроизводству", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства. Соответствующий запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб также действовал в 2024 году. Отмечается, что представители всех прикаспийских государств участвовали в комиссии. В ходе мероприятий были обсуждены итоги рыбохозяйственной деятельности в 2023 году, вопросы совместных исследований и выпусков молоди осетровых рыб, а также были обсуждены и согласованы объемы вылова в 2025 году. По итогам сессии был подписан протокол заседания комиссии. В сентябре 2014 года в Астрахани президентами всех прикаспийских государств было подписано Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря.
https://1prime.ru/20241205/ryba-853346140.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/51/762745108_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_0d5c71971425e7716b2e6a2d36acc918.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рыба
РОССИЯ, рыба
12:10 20.12.2024 (обновлено: 12:11 20.12.2024)
 
Россия и прикаспийские страны продлят запрет на вылов осетровых

Росрыболовство: Россия и прикаспийские страны продлят запрет на вылов осетровых

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера
Разгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Астрахань принимала 8-ю сессию Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами, где было принято решение продлить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2025 год, сообщает Росрыболовство.
"Стороны согласились продлить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2025 год и не устанавливать на 2025 год квоты экспорта на икру и мясо осетровых видов рыб. Вылов осетровых в будущем году, как и ранее, будет осуществляться только в целях научных исследований и искусственного воспроизводства. Для защиты рыбных запасов прикаспийские страны синхронизируют мероприятия по рыбоохране и искусственному воспроизводству", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.
Соответствующий запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб также действовал в 2024 году.
Отмечается, что представители всех прикаспийских государств участвовали в комиссии. В ходе мероприятий были обсуждены итоги рыбохозяйственной деятельности в 2023 году, вопросы совместных исследований и выпусков молоди осетровых рыб, а также были обсуждены и согласованы объемы вылова в 2025 году. По итогам сессии был подписан протокол заседания комиссии.
В сентябре 2014 года в Астрахани президентами всех прикаспийских государств было подписано Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря.
Улов карпа
ВАРПЭ: Британия признала зависимость от российской рыбы
5 декабря, 10:18
 
РОССИЯрыба
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала