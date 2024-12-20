https://1prime.ru/20241220/vyruchka-853736292.html

МТС ожидает рост выручки в 2024 году

МТС ожидает рост выручки в 2024 году - 20.12.2024, ПРАЙМ

МТС ожидает рост выручки в 2024 году

Выручка МТС по итогам года должна превысить 700 миллиардов рублей, увеличившись на 15% в годовом выражении, заявил председатель совета директоров компании... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T12:01+0300

2024-12-20T12:01+0300

2024-12-20T12:01+0300

экономика

россия

мтс

выручка

https://cdnn.1prime.ru/img/84171/54/841715432_0:0:6000:3375_1920x0_80_0_0_dd5d58f04de508595a64684fa24b339b.jpg

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Выручка МТС по итогам года должна превысить 700 миллиардов рублей, увеличившись на 15% в годовом выражении, заявил председатель совета директоров компании Вячеслав Николаев. "Приближаясь к концу года, мы уже можем смело прогнозировать, что наши доходы по итогам превысят 700 миллиардов рублей, прирост будет 15%", - сказал Николаев во время выступления на Дне инвестора, комментируя слайд с выручкой компании. Он отметил динамику прироста выручки от нетелеком-сегментов: в 2023 году этот показатель увеличился на 37%. В текущем году компания прогнозирует прирост в 45%, а к 2026 году планирует достичь динамики в 50%. В 2023 году выручка МТС выросла на 13,5%, до 606 миллиардов рублей, следует из отчета о финансовых результатах компании за 2023 год.

https://1prime.ru/20241220/gendirektor-853733191.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мтс, выручка