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МТС ожидает рост выручки в 2024 году - 20.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241220/vyruchka-853736292.html
МТС ожидает рост выручки в 2024 году
МТС ожидает рост выручки в 2024 году - 20.12.2024, ПРАЙМ
МТС ожидает рост выручки в 2024 году
Выручка МТС по итогам года должна превысить 700 миллиардов рублей, увеличившись на 15% в годовом выражении, заявил председатель совета директоров компании... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T12:01+0300
2024-12-20T12:01+0300
экономика
россия
мтс
выручка
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Выручка МТС по итогам года должна превысить 700 миллиардов рублей, увеличившись на 15% в годовом выражении, заявил председатель совета директоров компании Вячеслав Николаев. "Приближаясь к концу года, мы уже можем смело прогнозировать, что наши доходы по итогам превысят 700 миллиардов рублей, прирост будет 15%", - сказал Николаев во время выступления на Дне инвестора, комментируя слайд с выручкой компании. Он отметил динамику прироста выручки от нетелеком-сегментов: в 2023 году этот показатель увеличился на 37%. В текущем году компания прогнозирует прирост в 45%, а к 2026 году планирует достичь динамики в 50%. В 2023 году выручка МТС выросла на 13,5%, до 606 миллиардов рублей, следует из отчета о финансовых результатах компании за 2023 год.
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россия, мтс, выручка
Экономика, РОССИЯ, МТС, выручка
12:01 20.12.2024
 
МТС ожидает рост выручки в 2024 году

МТС ожидает рост выручки в 2024 году до более 700 миллиардов рублей

Логотип МТС
Логотип МТС
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Выручка МТС по итогам года должна превысить 700 миллиардов рублей, увеличившись на 15% в годовом выражении, заявил председатель совета директоров компании Вячеслав Николаев.
"Приближаясь к концу года, мы уже можем смело прогнозировать, что наши доходы по итогам превысят 700 миллиардов рублей, прирост будет 15%", - сказал Николаев во время выступления на Дне инвестора, комментируя слайд с выручкой компании.
Он отметил динамику прироста выручки от нетелеком-сегментов: в 2023 году этот показатель увеличился на 37%. В текущем году компания прогнозирует прирост в 45%, а к 2026 году планирует достичь динамики в 50%.
В 2023 году выручка МТС выросла на 13,5%, до 606 миллиардов рублей, следует из отчета о финансовых результатах компании за 2023 год.
Инесса Галактионова - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
Гендиректором ПАО "МТС" назначили Инессу Галактионову
10:15
 
ЭкономикаРОССИЯМТСвыручка
 
 
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