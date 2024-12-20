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РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации - 20.12.2024, ПРАЙМ
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РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации
РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации - 20.12.2024, ПРАЙМ
РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации
Мессенджер WhatsApp был принудительно внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T22:53+0300
2024-12-20T22:54+0300
россия
роскомнадзор
whatsapp
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp был принудительно внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре. Отмечается, что сервисы, которые де-факто являются организаторами распространения информации, согласно российскому законодательству признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории России.
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россия, роскомнадзор, whatsapp
РОССИЯ, Роскомнадзор, WhatsApp
22:53 20.12.2024 (обновлено: 22:54 20.12.2024)
 
РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации

РКН принудительно внес WhatsApp в число организаторов распространения информации

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПриложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Приложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp был принудительно внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре.
Отмечается, что сервисы, которые де-факто являются организаторами распространения информации, согласно российскому законодательству признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории России.
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