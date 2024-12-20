https://1prime.ru/20241220/whatsapp-853762938.html
РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации
РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации - 20.12.2024, ПРАЙМ
РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации
Мессенджер WhatsApp был принудительно внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T22:53+0300
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2024-12-20T22:54+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp был принудительно внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре. Отмечается, что сервисы, которые де-факто являются организаторами распространения информации, согласно российскому законодательству признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории России.
https://1prime.ru/20241213/viber-853564140.html
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россия, роскомнадзор, whatsapp
РОССИЯ, Роскомнадзор, WhatsApp
РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации
РКН принудительно внес WhatsApp в число организаторов распространения информации
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp был принудительно внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре.
Отмечается, что сервисы, которые де-факто являются организаторами распространения информации, согласно российскому законодательству признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории России.
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