https://1prime.ru/20241220/whatsapp-853762938.html

РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации

РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации - 20.12.2024, ПРАЙМ

РКН добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации

Мессенджер WhatsApp был принудительно внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T22:53+0300

2024-12-20T22:53+0300

2024-12-20T22:54+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp был принудительно внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре. Отмечается, что сервисы, которые де-факто являются организаторами распространения информации, согласно российскому законодательству признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории России.

https://1prime.ru/20241213/viber-853564140.html

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