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"Яндекс Go" добавил в приложение возможность пожаловаться на цену такси
"Яндекс Go" добавил в приложение возможность пожаловаться на цену такси - 20.12.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Go" добавил в приложение возможность пожаловаться на цену такси
Сервис такси "Яндекс Go" добавил в тестовом режиме в свое приложение возможность оставить обратную связь о стоимости поездки, новая функция будет доступна всем... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T11:05+0300
2024-12-20T11:05+0300
2024-12-20T11:05+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сервис такси "Яндекс Go" добавил в тестовом режиме в свое приложение возможность оставить обратную связь о стоимости поездки, новая функция будет доступна всем пользователям постепенно, сообщили в пресс-службе компании. Как убедился корреспондент РИА Новости, в приложении после выбора тарифа и маршрута поездки появилась опция "пожаловаться на цену". "В сервисе "Яндекс Go" в тестовом режиме появилась новая функция - теперь пассажиры могут оставить в приложении обратную связь о стоимости поездки. В разделе с детализацией цены можно указать, что именно вызывает вопросы", - рассказала компания. Там пояснили, что запросить объяснения можно на итоговую сумму, изменение стоимости из-за пробок или высокого спроса, а также на правила расчета. "Сотрудники службы поддержки оперативно ответят на обращения, объяснят детали ценообразования и дадут советы, как можно сэкономить на следующих поездках", - уточняется в сообщении. Чтобы увидеть детализацию и оставить обратную связь на цену, нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута поездки. "Новая функция будет доступна всем пользователям постепенно... Анализ отзывов поможет разработать меры по сдерживанию цен в 2025 году", - отметили в пресс-службе. В начале декабря сервис такси добавил в свое приложение для основных тарифов возможность увидеть, из чего складывается стоимость каждой поездки.
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россия, яндекс такси
"Яндекс Go" добавил в приложение возможность пожаловаться на цену такси
Сервис "Яндекс Go" добавил в приложение возможность пожаловаться на цену такси
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сервис такси "Яндекс Go" добавил в тестовом режиме в свое приложение возможность оставить обратную связь о стоимости поездки, новая функция будет доступна всем пользователям постепенно, сообщили в пресс-службе компании. Как убедился корреспондент РИА Новости, в приложении после выбора тарифа и маршрута поездки появилась опция "пожаловаться на цену".
"В сервисе "Яндекс Go" в тестовом режиме появилась новая функция - теперь пассажиры могут оставить в приложении обратную связь о стоимости поездки. В разделе с детализацией цены можно указать, что именно вызывает вопросы", - рассказала компания.
Там пояснили, что запросить объяснения можно на итоговую сумму, изменение стоимости из-за пробок или высокого спроса, а также на правила расчета. "Сотрудники службы поддержки оперативно ответят на обращения, объяснят детали ценообразования и дадут советы, как можно сэкономить на следующих поездках", - уточняется в сообщении.
Чтобы увидеть детализацию и оставить обратную связь на цену, нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута поездки. "Новая функция будет доступна всем пользователям постепенно... Анализ отзывов поможет разработать меры по сдерживанию цен в 2025 году", - отметили в пресс-службе.
В начале декабря сервис такси добавил в свое приложение для основных тарифов возможность увидеть, из чего складывается стоимость каждой поездки.
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