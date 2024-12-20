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Зеленский исключил возможность транзита любого газа через Украину

Зеленский исключил возможность транзита любого газа через Украину - 20.12.2024, ПРАЙМ

Зеленский исключил возможность транзита любого газа через Украину

Владимир Зеленский исключает возможность транзита любого газа через Украину в следующем году, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T04:30+0300

2024-12-20T04:30+0300

2024-12-20T04:30+0300

энергетика

газ

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европа

словакия

владимир зеленский

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 20 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский исключает возможность транзита любого газа через Украину в следующем году, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "(Зеленский - ред.) исключил какую-либо идею о том, что Украина могла бы заниматься транзитом практически любого газа, поскольку есть какое-то представление о том, что если какой-либо газ пойдет через Украину, так это будет только российский газ", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Премьер Словакии отметил, что существуют различные технические варианты, которые позволили бы продолжить транзит газа через Украину в Европу. "Это может быть газ... который просто будет взят на российско-украинской границе и пойдет транзитом. За это Украина получила бы оплату за транзит. Полностью (Зеленский - ред.) это исключил", - добавил Фицо. Он указал на то, что остановка транзита газа через Украину в Европу в итоге приведет к его подорожанию. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют.

украина

европа

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газ, украина, европа, словакия, владимир зеленский, роберт фицо, ес