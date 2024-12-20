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Зеленский исключил возможность транзита любого газа через Украину
Зеленский исключил возможность транзита любого газа через Украину - 20.12.2024, ПРАЙМ
Зеленский исключил возможность транзита любого газа через Украину
Владимир Зеленский исключает возможность транзита любого газа через Украину в следующем году, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T04:30+0300
2024-12-20T04:30+0300
2024-12-20T04:30+0300
энергетика
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БРАТИСЛАВА, 20 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский исключает возможность транзита любого газа через Украину в следующем году, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"(Зеленский - ред.) исключил какую-либо идею о том, что Украина могла бы заниматься транзитом практически любого газа, поскольку есть какое-то представление о том, что если какой-либо газ пойдет через Украину, так это будет только российский газ", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Премьер Словакии отметил, что существуют различные технические варианты, которые позволили бы продолжить транзит газа через Украину в Европу. "Это может быть газ... который просто будет взят на российско-украинской границе и пойдет транзитом. За это Украина получила бы оплату за транзит. Полностью (Зеленский - ред.) это исключил", - добавил Фицо.
Он указал на то, что остановка транзита газа через Украину в Европу в итоге приведет к его подорожанию.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют.
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газ, украина, европа, словакия, владимир зеленский, роберт фицо, ес
Энергетика, Газ, УКРАИНА, ЕВРОПА, СЛОВАКИЯ, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, ЕС
Зеленский исключил возможность транзита любого газа через Украину
Премьер Словакии Фицо: Зеленский исключил возможность транзита любого газа через Украину
БРАТИСЛАВА, 20 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский исключает возможность транзита любого газа через Украину в следующем году, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"(Зеленский - ред.) исключил какую-либо идею о том, что Украина могла бы заниматься транзитом практически любого газа, поскольку есть какое-то представление о том, что если какой-либо газ пойдет через Украину, так это будет только российский газ", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Премьер Словакии отметил, что существуют различные технические варианты, которые позволили бы продолжить транзит газа через Украину в Европу. "Это может быть газ... который просто будет взят на российско-украинской границе и пойдет транзитом. За это Украина получила бы оплату за транзит. Полностью (Зеленский - ред.) это исключил", - добавил Фицо.
Он указал на то, что остановка транзита газа через Украину в Европу в итоге приведет к его подорожанию.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют.