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В Госдуме призвали Зеленского "не скулить" о перемирии - 20.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме призвали Зеленского "не скулить" о перемирии
В Госдуме призвали Зеленского "не скулить" о перемирии - 20.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме призвали Зеленского "не скулить" о перемирии
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал главу киевского режима Владимира Зеленского "не скулить" о перемирии и оставить... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:05+0300
2024-12-20T15:05+0300
политика
россия
госдума
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал главу киевского режима Владимира Зеленского "не скулить" о перемирии и оставить Украину в покое."Зеленскому пора прекратить скулить о перемирии, параллельно выдвигая безумные ультиматумы к России и отвергая реальные планы урегулирования украинского конфликта, исходящие от стран, которые трезво оценивают международную обстановку и ситуацию на линии фронта", - подчеркнул парламентарий.По словам Шеремета, Зеленский окажется в невыгодном положении в случае завершения конфликта. Он потеряет поддержку и финансирование от западных стран, которые стремятся ослабить Россию, а также ему придется объявить президентские выборы, на которых он не имеет шансов.Депутат резюмировал, что Украина уже могла стать мирным государством, если бы Запад оставил ее в покое.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, госдума, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Госдума, УКРАИНА, Владимир Зеленский
15:05 20.12.2024
 
В Госдуме призвали Зеленского "не скулить" о перемирии

Депутат Госдумы Шеремет призвал Зеленского "не скулить" о перемирии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал главу киевского режима Владимира Зеленского "не скулить" о перемирии и оставить Украину в покое.
"Зеленскому пора прекратить скулить о перемирии, параллельно выдвигая безумные ультиматумы к России и отвергая реальные планы урегулирования украинского конфликта, исходящие от стран, которые трезво оценивают международную обстановку и ситуацию на линии фронта", - подчеркнул парламентарий.
По словам Шеремета, Зеленский окажется в невыгодном положении в случае завершения конфликта. Он потеряет поддержку и финансирование от западных стран, которые стремятся ослабить Россию, а также ему придется объявить президентские выборы, на которых он не имеет шансов.
Депутат резюмировал, что Украина уже могла стать мирным государством, если бы Запад оставил ее в покое.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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ПолитикаРОССИЯГосдумаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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