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В Кремле прокомментировали запрос Абхазии о поставке электроэнергии - 21.12.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали запрос Абхазии о поставке электроэнергии
В Кремле прокомментировали запрос Абхазии о поставке электроэнергии - 21.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали запрос Абхазии о поставке электроэнергии
Россия желает Абхазии стабильности и процветания в сотрудничестве с ней. Когда Москве поступит просьба о гумпоставке электроэнергии, ответ обязательно будет. Об | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T18:53+0300
2024-12-21T18:58+0300
россия
абхазия
дмитрий песков
поставки электроэнергии
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Россия желает Абхазии стабильности и процветания в сотрудничестве с ней. Когда Москве поступит просьба о гумпоставке электроэнергии, ответ обязательно будет. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гумпоставке электроэнергии, сообщила ранее его пресс-служба. "Когда попросит, будет (ответ — ред.), конечно. Абхазия — родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания и счастья. Естественно, вместе с нами", — ответил Песков на вопрос, последует ли ответ Москвы на данную просьбу. Каждый год с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, снижается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из России. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти средства не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Кроме того, с целью экономии электричества введен режим веерных отключений.
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россия, абхазия, дмитрий песков, поставки электроэнергии
РОССИЯ, АБХАЗИЯ, Дмитрий Песков, поставки электроэнергии
18:53 21.12.2024 (обновлено: 18:58 21.12.2024)
 
В Кремле прокомментировали запрос Абхазии о поставке электроэнергии

Песков: Абхазия обязательно получит ответ о гуманитарной поставке электроэнергии

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Россия желает Абхазии стабильности и процветания в сотрудничестве с ней. Когда Москве поступит просьба о гумпоставке электроэнергии, ответ обязательно будет. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гумпоставке электроэнергии, сообщила ранее его пресс-служба.
"Когда попросит, будет (ответ — ред.), конечно. Абхазия — родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания и счастья. Естественно, вместе с нами", — ответил Песков на вопрос, последует ли ответ Москвы на данную просьбу.
Каждый год с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, снижается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из России. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти средства не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Кроме того, с целью экономии электричества введен режим веерных отключений.
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РОССИЯАБХАЗИЯДмитрий Песковпоставки электроэнергии
 
 
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