Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вы не понимаете". Шольц отчитал Дуду за предложение по российским активам - 21.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241221/aktivy-853764815.html
"Вы не понимаете". Шольц отчитал Дуду за предложение по российским активам
"Вы не понимаете". Шольц отчитал Дуду за предложение по российским активам - 21.12.2024, ПРАЙМ
"Вы не понимаете". Шольц отчитал Дуду за предложение по российским активам
Канцлер ФРГ Олаф Шольц с раздражением оценил идею польского президента Анджея Дуды конфисковать замороженных в Евросоюзе активы России, пишет Financial Times. | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T08:52+0300
2024-12-21T08:52+0300
санкции против рф
ес
анджей дуда
олаф шольц
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/81/841938177_0:0:6240:3510_1920x0_80_0_0_0de3553215c96e7f4a4507fc6d365bb4.jpg
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц с раздражением оценил идею польского президента Анджея Дуды конфисковать замороженных в Евросоюзе активы России, пишет Financial Times.По данным издания, которое ссылается на очевидцев, инцидент произошел в среду, 18 декабря, в ходе саммита лидеров Евросоюза, который проходил в Брюсселе. Дуда тогда предложил конфисковать и потратить активы России, объем которых составляет 260 миллиардов евро.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков", — заявил, по данным FT, Шольц."Да вы даже евро не используете!" — добавил канцлер.В статье уточняется, что раздражение Шольца вызвало возвращение Дуды к идее, котору Берлин уже неоднократно отвергал.
https://1prime.ru/20241220/avtivy-853759964.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/81/841938177_404:0:5951:4160_1920x0_80_0_0_3b39ef21062bab5adde379ff6717e57c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкции против рф, ес, анджей дуда, олаф шольц
санкции против РФ, ЕС, Анджей Дуда, Олаф Шольц
08:52 21.12.2024
 
"Вы не понимаете". Шольц отчитал Дуду за предложение по российским активам

FT: Шольц с раздражением оценил идею Дуды конфисковать российские активы

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© Фото : European Union
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц с раздражением оценил идею польского президента Анджея Дуды конфисковать замороженных в Евросоюзе активы России, пишет Financial Times.
По данным издания, которое ссылается на очевидцев, инцидент произошел в среду, 18 декабря, в ходе саммита лидеров Евросоюза, который проходил в Брюсселе. Дуда тогда предложил конфисковать и потратить активы России, объем которых составляет 260 миллиардов евро.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков", — заявил, по данным FT, Шольц.
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
В посольстве РФ прокомментировали планы Лондона по российским активам
Вчера, 20:40
"Да вы даже евро не используете!" — добавил канцлер.
В статье уточняется, что раздражение Шольца вызвало возвращение Дуды к идее, котору Берлин уже неоднократно отвергал.
 
санкции против РФЕСАнджей ДудаОлаф Шольц
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала