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"Вы не понимаете". Шольц отчитал Дуду за предложение по российским активам
"Вы не понимаете". Шольц отчитал Дуду за предложение по российским активам - 21.12.2024, ПРАЙМ
"Вы не понимаете". Шольц отчитал Дуду за предложение по российским активам
Канцлер ФРГ Олаф Шольц с раздражением оценил идею польского президента Анджея Дуды конфисковать замороженных в Евросоюзе активы России, пишет Financial Times. | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T08:52+0300
2024-12-21T08:52+0300
2024-12-21T08:52+0300
санкции против рф
ес
анджей дуда
олаф шольц
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц с раздражением оценил идею польского президента Анджея Дуды конфисковать замороженных в Евросоюзе активы России, пишет Financial Times.По данным издания, которое ссылается на очевидцев, инцидент произошел в среду, 18 декабря, в ходе саммита лидеров Евросоюза, который проходил в Брюсселе. Дуда тогда предложил конфисковать и потратить активы России, объем которых составляет 260 миллиардов евро.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков", — заявил, по данным FT, Шольц."Да вы даже евро не используете!" — добавил канцлер.В статье уточняется, что раздражение Шольца вызвало возвращение Дуды к идее, котору Берлин уже неоднократно отвергал.
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санкции против рф, ес, анджей дуда, олаф шольц
санкции против РФ, ЕС, Анджей Дуда, Олаф Шольц
"Вы не понимаете". Шольц отчитал Дуду за предложение по российским активам
FT: Шольц с раздражением оценил идею Дуды конфисковать российские активы
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц с раздражением оценил идею польского президента Анджея Дуды конфисковать замороженных в Евросоюзе активы России, пишет Financial Times
.
По данным издания, которое ссылается на очевидцев, инцидент произошел в среду, 18 декабря, в ходе саммита лидеров Евросоюза, который проходил в Брюсселе. Дуда тогда предложил конфисковать и потратить активы России, объем которых составляет 260 миллиардов евро.
"Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков", — заявил, по данным FT, Шольц.
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"Да вы даже евро не используете!" — добавил канцлер.
В статье уточняется, что раздражение Шольца вызвало возвращение Дуды к идее, котору Берлин уже неоднократно отвергал.