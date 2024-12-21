https://1prime.ru/20241221/aktivy-853764815.html

"Вы не понимаете". Шольц отчитал Дуду за предложение по российским активам

"Вы не понимаете". Шольц отчитал Дуду за предложение по российским активам - 21.12.2024, ПРАЙМ

"Вы не понимаете". Шольц отчитал Дуду за предложение по российским активам

Канцлер ФРГ Олаф Шольц с раздражением оценил идею польского президента Анджея Дуды конфисковать замороженных в Евросоюзе активы России, пишет Financial Times. | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T08:52+0300

2024-12-21T08:52+0300

2024-12-21T08:52+0300

санкции против рф

ес

анджей дуда

олаф шольц

https://cdnn.1prime.ru/img/84193/81/841938177_0:0:6240:3510_1920x0_80_0_0_0de3553215c96e7f4a4507fc6d365bb4.jpg

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц с раздражением оценил идею польского президента Анджея Дуды конфисковать замороженных в Евросоюзе активы России, пишет Financial Times.По данным издания, которое ссылается на очевидцев, инцидент произошел в среду, 18 декабря, в ходе саммита лидеров Евросоюза, который проходил в Брюсселе. Дуда тогда предложил конфисковать и потратить активы России, объем которых составляет 260 миллиардов евро.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков", — заявил, по данным FT, Шольц."Да вы даже евро не используете!" — добавил канцлер.В статье уточняется, что раздражение Шольца вызвало возвращение Дуды к идее, котору Берлин уже неоднократно отвергал.

https://1prime.ru/20241220/avtivy-853759964.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, ес, анджей дуда, олаф шольц